Stevandić: Presuda Kristijanu Šmitu

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da Mišljenje u kojem je Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH konstatovala da visoki predstavnik nema ustavnu nadležnost da donosi zakone predstavlja presudu Kristijanu Šmitu.

"Pravo na žalbu - nema", napisao je Stevandić na društvenoj mreži Iks.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma konstatovala je na sjednici 13. februara da visoki predstavnik nema ustavnu nadležnost da donosi zakone, zbog čega su neustavne odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH.

Društvo Kuzmić: Mljekarstvom i poljoprivredom bavimo se svaki dan

Zaključak je donesen povodom zahtjeva Ustavnog suda BiH za ocjenu ustavnosti odredbe člana 203a Krivičnog zakona BiH, kao i samostalnog člana četiri Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, saopšteno je tada iz Parlamentarne skupštine BiH.