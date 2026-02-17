Stevandić: Presuda Kristijanu Šmitu

17.02.2026
11:18
Komentari:0
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da Mišljenje u kojem je Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH konstatovala da visoki predstavnik nema ustavnu nadležnost da donosi zakone predstavlja presudu Kristijanu Šmitu.
"Pravo na žalbu - nema", napisao je Stevandić na društvenoj mreži Iks.
Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma konstatovala je na sjednici 13. februara da visoki predstavnik nema ustavnu nadležnost da donosi zakone, zbog čega su neustavne odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH.
Društvo
Kuzmić: Mljekarstvom i poljoprivredom bavimo se svaki dan
Zaključak je donesen povodom zahtjeva Ustavnog suda BiH za ocjenu ustavnosti odredbe člana 203a Krivičnog zakona BiH, kao i samostalnog člana četiri Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, saopšteno je tada iz Parlamentarne skupštine BiH.
Presuda Kristijanu Šmitu. Pravo na žalbu - nema. pic.twitter.com/sH3ESPgmjy— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) February 17, 2026
Najnovije
Najčitanije
11
25
11
18
11
17
11
13
11
12
Trenutno na programu