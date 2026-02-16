Logo
Large banner

Djelimično usvojeni zahtjevi radnika željeznica Republike Srpske

Izvor:

ATV

16.02.2026

19:18

Komentari:

0
Жељезнице Републике Српске
Foto: ATV

Ništa od povećanja plata. Neki dogovor ipak je postignut. Noćni rad, državni praznici, prekovremeni sati - to će od sljedeće plate ponovo biti na računima radnika Željeznica.

Mašinovođe hoće da im se svi zahtjevi ispune. Loša finansijska situacija i poslovanje u deficitu, kažu, traje predugo.

"Ministarstvo se obavezalo da će pokušati kroz rebalans budžeta da obezbjedi i više sredstava, a od zahtjeva se svakako, kroz povećanje naših prihoda da obezbijedimo i veći prevoz i više akciza i da određene robe usmjerimo na željeznicu i to je jedini način na koji bi se moglo povećati primanje radnika", rekao je Simo Cvjetković, predsjednik Sindikata mašinovođa.

Zahtjev za veće plate je opravdan, ali u ovom momentu nije ga moguće ispuniti, kažu u Upravi preduzeća. Pokušavaju da se oslone na unutrašnje rezerve, ali to je nedovoljno za povećanje plata i servisiranje bilo kojih drugih obaveza. Analiziraće poslovanje. Kažu, ne mogu bez pomoći ministarstva.

"Vjerovatno će ta analiza pokazati gdje treba da pokušamo da uštedimo troškove, a gdje možda da smanjimo troškove, ovaj, ja kažem odmah da su zahtjevi sindikata, odnosno zaključci koji su bili, bili su svi opravdani, međutim, vrlo je dat kratak rok, da se nešto riješi. Bez pomoći resornog ministarstva i vlade nećemo moći u nekom narednom periodu da obećamo povećanje plate", kaže Dragan Zelenković, v.d. generalnog direktora „Željeznica Republike Srpske“.

Stabilizacija sistema rada u Željeznicama je prioritet, poručuje ministar. Tek nakon toga može se govoriti o povećanju plata i dugoročnom stabilnom statusu zaposlenih.

I novi menadžment i nova uprava, koja je manje više stara, imaju zadaću da maksimalno racionalizuju sam proces unutar Željeznica Republike Srpske, u smislu da ne može niko primati platu, ako ne dolazi na posao, mora se decidno reći koliko izvršilaca za koje radno mjesto treba, svi oni koji su višak, naćemo sredstva da dobiju otpremnine. Al' ne može budžet Republike Srpske podnijeti da željeznicama plaća ne rad, nered i javašluk, kada to kažem, mislim prije svega, pomenuli ste maločas i javne nabavke, uradićemo i novu sistematizaciju, uradićemo i novi pravilnik", rekao je Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.

Predstavnici sindikata dali su rok od 30 dana za preispitivanje njihovih zahtjeva. Posljednji finansijski izvještaj Željeznica pokazuje gubitak od 34 miliona maraka za 2024. godinu.

Podijeli:

Tagovi :

Željeznice Republike Srpske

Radnici

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Републички завод за статистику: Трећина предузећа из сектора трговине

Republika Srpska

Republički zavod za statistiku: Trećina preduzeća iz sektora trgovine

3 h

0
Додик у Београду: Очувати заједнички идентитет и све што нас повезује; Ми смо један народ

Republika Srpska

Dodik u Beogradu: Očuvati zajednički identitet i sve što nas povezuje; Mi smo jedan narod

5 h

15
Селак и Вучић

Republika Srpska

Vučić odlikovao Selaka Sretenjskim ordenom prvog stepena

5 h

5
Додик на обиљежавању Дана државности

Republika Srpska

Dodik: Republika Srpska ima puno pravo da obilježava Dan državnosti

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Dijelovi Luvra zatvoreni zbog štrajka

20

01

Rudar razbio Željezničar u Sarajevu

19

53

Alimpijević odredio tim za mečeve protiv Turske: Kalinić ponovo na spisku Srbije

19

38

Vozači oprez, divlji konji preko Romanije!

19

33

Kupiti ili iznajmiti stan?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner