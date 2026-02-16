Djelimično usvojeni zahtjevi radnika željeznica Republike Srpske

Ništa od povećanja plata. Neki dogovor ipak je postignut. Noćni rad, državni praznici, prekovremeni sati - to će od sljedeće plate ponovo biti na računima radnika Željeznica.

Mašinovođe hoće da im se svi zahtjevi ispune. Loša finansijska situacija i poslovanje u deficitu, kažu, traje predugo.

"Ministarstvo se obavezalo da će pokušati kroz rebalans budžeta da obezbjedi i više sredstava, a od zahtjeva se svakako, kroz povećanje naših prihoda da obezbijedimo i veći prevoz i više akciza i da određene robe usmjerimo na željeznicu i to je jedini način na koji bi se moglo povećati primanje radnika", rekao je Simo Cvjetković, predsjednik Sindikata mašinovođa.

Zahtjev za veće plate je opravdan, ali u ovom momentu nije ga moguće ispuniti, kažu u Upravi preduzeća. Pokušavaju da se oslone na unutrašnje rezerve, ali to je nedovoljno za povećanje plata i servisiranje bilo kojih drugih obaveza. Analiziraće poslovanje. Kažu, ne mogu bez pomoći ministarstva.

"Vjerovatno će ta analiza pokazati gdje treba da pokušamo da uštedimo troškove, a gdje možda da smanjimo troškove, ovaj, ja kažem odmah da su zahtjevi sindikata, odnosno zaključci koji su bili, bili su svi opravdani, međutim, vrlo je dat kratak rok, da se nešto riješi. Bez pomoći resornog ministarstva i vlade nećemo moći u nekom narednom periodu da obećamo povećanje plate", kaže Dragan Zelenković, v.d. generalnog direktora „Željeznica Republike Srpske“.

Stabilizacija sistema rada u Željeznicama je prioritet, poručuje ministar. Tek nakon toga može se govoriti o povećanju plata i dugoročnom stabilnom statusu zaposlenih.

I novi menadžment i nova uprava, koja je manje više stara, imaju zadaću da maksimalno racionalizuju sam proces unutar Željeznica Republike Srpske, u smislu da ne može niko primati platu, ako ne dolazi na posao, mora se decidno reći koliko izvršilaca za koje radno mjesto treba, svi oni koji su višak, naćemo sredstva da dobiju otpremnine. Al' ne može budžet Republike Srpske podnijeti da željeznicama plaća ne rad, nered i javašluk, kada to kažem, mislim prije svega, pomenuli ste maločas i javne nabavke, uradićemo i novu sistematizaciju, uradićemo i novi pravilnik", rekao je Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.

Predstavnici sindikata dali su rok od 30 dana za preispitivanje njihovih zahtjeva. Posljednji finansijski izvještaj Željeznica pokazuje gubitak od 34 miliona maraka za 2024. godinu.