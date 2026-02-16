Dodik: Republika Srpska ima puno pravo da obilježava Dan državnosti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je veoma ponosan što danas u Beogradu prisustvuje zajedničkom obilježavanju Dana državnosti Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, koja ima puno pravo da obilježava ovaj praznik.

Dodik je podsjetio da je Republika Srpska rođena 9. januara i da je to je Dan Republike, a da je 28. februara 1992. godine dobila Ustav i izgradila institucije.

"To govori o tome da smo imali državotvornu svijest tada, 90-tih godina, kada smo krenuli u borbu za našu samostalnost, kada smo formirali Republiku Srpsku te 92. godine i uspjeli da očuvamo, prije svega, motiv ljudi da brane Republiku u teškim ratnim vremenima i kasnije kroz mirovni sporazum koji je nama u značajnom obimu nametnut", izjavio je Dodik novinarima u Beogradu.

On je dodao da je u značajnom obimu već tada bilo jasno da je to prevara i da su kasnije kroz sve procese koje su nazivali na različite načine i govorili o duhu Dejtona i evropskom putu, pokušali sve da razvale, ali da to nisu uspjeli.

"Republika Srpska ostaje u svom teritorijalnom kapacitetu, ostaje u svom institucionalnom kapacitetu nešto smanjenom, ali u borbi za to da se očuva karakter, a to je da se očuva stanovništvo, očuva volja, očuva život, što su karakteristike svake državnosti", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da mu je drago da ovdje vidi dekoraciju koja je zastava Republike Srpske pored zastave Srbije.

On je naglasio da se Srbija vidno promijenila nabolje, kao i Republika Srpska.

"Želimo da očuvamo naš zajednički identitet, naš zajednički prostor, sve ono što nas povezuje. Mi smo jedan narod", naveo je Dodik.

On je ukazao da je taj zajednički identitet stvar istorije, ljudi, kulturne, duhovne, jezičke, svake druge zajednice.

"Mi živimo iste vrijednosti, vjeru, krsne slave. Živimo vrijednosti koje su vezane za pamćenje, koje su usmjerene na to da ne zaboravimo nijednog našeg junaka i da svemu tome posvetimo ove dane kada se obilježava Dan državnosti", rekao je Dodik.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas u Beogradu sretenjske ordene, a među više od 70 dobitnika je i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, kojem je dodijeljen Sretenjski orden prvog stepena.

Isto odličje dobili su i Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit bački Irinej i profesor emeritus Mirko Vasiljević, koji je član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS).

Sretenje se obilježava i kao Dan državnosti Republike Srpske, a ovogodišnji slogan glasi "Sabornost i ponos".

Sretenje se obilježava kao Dan državnosti u znak sjećanja na 15. februar 1804. godine kada je pod vođstvom vožda Karađorđa podignut Prvi srpski ustanak protiv Osmanlija i na isti dan 1835. godine kada je u Kragujevcu usvojen prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski ustav.