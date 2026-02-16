Logo
Large banner

Cvijanović: Važno da Srbi ostanu okupljeni i objedinjeni

Izvor:

SRNA

16.02.2026

13:58

Komentari:

0
Цвијановић: Важно да Срби остану окупљени и обједињени
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je danas u Beogradu da su u Republici Srpskoj ponosni na to što važne istorijske datume, poput Sretenja, mogu da obilježe zajedno sa Srbijom - uvijek ponosni i nadahnuti.

"Znamo koliko je važno da ono što se zove nacionalna supstanca - ostane okupljena i objedinjena, kao što je bila u prošlosti, da tako bude i u budućnosti", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Beogradu.

Cvijanovićeva, koja je prisustvovala svečanosti na kojoj su uručena odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti, rekla je da su Srbi iz Republike Srpske i Srbije već tradicionalno okupljeni oko važnih datuma, istorije i onoga što su zajedno prošli i živjeli kao narod.

"Okrenuti smo i prema budućnosti. Dodjela odlikovanja uvijek je taj lijepi čin u kojem se institucije zahvaljuju pojedincima ili drugim institucijama za sve ono što su dali, što su obilježili jedan period, nastojali da ojačaju Srbiju i daju svoj doprinos društvenom razvoju", rekla je Cvijanovićeva.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je u Beogradu sretenjske ordene, a među

više od 70 dobitnika je i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, kojem je dodijeljen Sretenjski orden prvog stepena.

Isti odličje dobili su i Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit bačkom Irineju i profesoru emeritusu Mirku Vasiljeviću koji je i član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Sretenje se obilježava i kao Dan državnosti Republike Srpske, na ovogodišnji slogan glasi "Sabornost i ponos".

Sretenje se obilježava kao Dan državnosti u znak sjećanja na 15. februar 1804. godine kada je pod vođstvom vožda Karađorđa podignut Prvi srpski ustanak protiv osmanlija i na isti dan 1835. godine kada je u Kragujevcu usvojen prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski ustav.

Odlikovani posvećeni napretku srpskog naroda

Cvijanović je čestitala je svima koji su na današnjoj ceremoniji u Beogradu odlikovani povodom Sretenja, ističući da joj je bilo zadovoljstvo prisustvovati tom svečanom činu.

"Lijepo i svečano je danas bilo u Palati Srbija. Povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije i Republike Srpske, predsjednik Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama u znak priznanja za njihov trud, posvećenost i doprinos napretku države Srbije i našeg naroda", objavila je Cvijanovićeva na društvenim mrežama.

Predsjednik Srbije uručio je u Beogradu sretenjske ordene, a među više od 70 dobitnika je i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, kojem je dodijeljen Sretenjski orden prvog stepena.

Isto odličje dobili su i Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit bački Irinej i profesor emeritus Mirko Vasiljević, koji je i član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske /ANURS/.

Sretenje se obilježava i kao Dan državnosti Republike Srpske, a ovogodišnji slogan glasi "Sabornost i ponos".

Sretenje se obilježava kao Dan državnosti u znak sjećanja na 15. februar 1804. godine kada je pod vođstvom vožda Karađorđa podignut Prvi srpski ustanak protiv osmanlija i na isti dan 1835. godine kada je u Kragujevcu usvojen prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski ustav.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Dan državnosti - Sretenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Колапс на ауто-путу: Возила се враћају у контра смјеру

Hronika

Kolaps na auto-putu: Vozila se vraćaju u kontra smjeru

3 h

0
Полицајац мортус пијан изазвао удес и хтио све да заташка

Svijet

Policajac mortus pijan izazvao udes i htio sve da zataška

3 h

0
Александар Вучић

Srbija

Vučić: Srpski narod je na Sretenje sreo svoju sudbinu

3 h

0
Ухапшена жена: Ножем убола таксисту

Hronika

Uhapšena žena: Nožem ubola taksistu

3 h

0

Više iz rubrike

Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

Republika Srpska

Nije usaglašeno povećanje plata u ŽRS, prihvaćeno vraćanje dodataka

3 h

0
Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

Republika Srpska

Stevandić i Brnabić razgovarali u Beogradu: Jačanje institucionalne saradnje

3 h

0
Зоран Стевановић

Republika Srpska

Stevanović: Pristupiti izradi nove sistematizacije

4 h

0
Ковачевић: Годинама слушамо како народ жели промјене, а народ убједљиво бира стабилност и СНСД

Republika Srpska

Kovačević: Godinama slušamo kako narod želi promjene, a narod ubjedljivo bira stabilnost i SNSD

4 h

6

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Snijeg se ne predaje, očekuju se nove padavine

16

56

Odbačeno povećanje starosne granice za penziju na 70 godina

16

37

Vozači oprez! Gužve na graničnim prelazima

16

34

Sarajevo: Građani se razišli, novo okupljanje sutra

16

32

U Zadru poginuo radnik iz BiH nakon pada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner