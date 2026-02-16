Cvijanović: Važno da Srbi ostanu okupljeni i objedinjeni

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je danas u Beogradu da su u Republici Srpskoj ponosni na to što važne istorijske datume, poput Sretenja, mogu da obilježe zajedno sa Srbijom - uvijek ponosni i nadahnuti.

"Znamo koliko je važno da ono što se zove nacionalna supstanca - ostane okupljena i objedinjena, kao što je bila u prošlosti, da tako bude i u budućnosti", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Beogradu.

Cvijanovićeva, koja je prisustvovala svečanosti na kojoj su uručena odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti, rekla je da su Srbi iz Republike Srpske i Srbije već tradicionalno okupljeni oko važnih datuma, istorije i onoga što su zajedno prošli i živjeli kao narod.

"Okrenuti smo i prema budućnosti. Dodjela odlikovanja uvijek je taj lijepi čin u kojem se institucije zahvaljuju pojedincima ili drugim institucijama za sve ono što su dali, što su obilježili jedan period, nastojali da ojačaju Srbiju i daju svoj doprinos društvenom razvoju", rekla je Cvijanovićeva.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je u Beogradu sretenjske ordene, a među

više od 70 dobitnika je i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, kojem je dodijeljen Sretenjski orden prvog stepena.

Isti odličje dobili su i Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit bačkom Irineju i profesoru emeritusu Mirku Vasiljeviću koji je i član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Sretenje se obilježava i kao Dan državnosti Republike Srpske, na ovogodišnji slogan glasi "Sabornost i ponos".

Sretenje se obilježava kao Dan državnosti u znak sjećanja na 15. februar 1804. godine kada je pod vođstvom vožda Karađorđa podignut Prvi srpski ustanak protiv osmanlija i na isti dan 1835. godine kada je u Kragujevcu usvojen prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski ustav.

Odlikovani posvećeni napretku srpskog naroda

Cvijanović je čestitala je svima koji su na današnjoj ceremoniji u Beogradu odlikovani povodom Sretenja, ističući da joj je bilo zadovoljstvo prisustvovati tom svečanom činu.

"Lijepo i svečano je danas bilo u Palati Srbija. Povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije i Republike Srpske, predsjednik Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama u znak priznanja za njihov trud, posvećenost i doprinos napretku države Srbije i našeg naroda", objavila je Cvijanovićeva na društvenim mrežama.

