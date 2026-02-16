Vučić: Srpski narod je na Sretenje sreo svoju sudbinu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju na početku svečanosti povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije poručio da se danas obilježava praznik koji u sebi nosi tri veličanstvene tradicije.

"Sretenje je veliki hrišćanski praznik. Ovaj praznik nosi duboku simboliku svjetlosti koji pobjeđuje tamu. Naši preci su se na Sretenje digli protiv ropstva, Prvi srpski ustanak nije slučajno počeo na ovaj dan. Srpski narod je na Sretenje sreo svoju sudbinu. Vjerski praznik postao je praznik slobode. Tri decenije kasnije donijet je prvi ustav kneževine Srbije. I ovo nije bila slučajnost. Bio je jedan od najnaprednijih. Ova tri Sretenja čine Sretenje jedinstvenim danom u srpskoj tradiciji", naveo je Vučić.

Istakao je da su svet i Evropa na prekretnici.

Republika Srpska Stevandić i Brnabić razgovarali u Beogradu: Jačanje institucionalne saradnje

"Na prekretnici između mira i rata i ako smijem da zaključim bliže ratu nego miru. Malo ko želi o tome da govori, volimo da zažmurimo i da se pravimo da ne vidimo. Neće biti skorog mira na istoku Evrope, svakoga dana ginu hiljade ljudi. Neće biti mira ni na Bliskom istoku. U svemu tome, mi moramo da izvučemo pouke. Ja bih u tri tačke predložio narodu. Prvo Srbija mora da pokuša da sačuva mir, jedan smo od najstradalnijih naroda", poručio je Vučić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Palati "Srbija" uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije.

Svečanosti u Palati Srbija prisustvuju srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Naordne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik SNSD Milorad Dodik, ministar pravde Srpske Goran Selak, te Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, kao i zvaničnici Srbije.