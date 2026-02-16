Hrvatska političarka maramom udavila majku - neće u zatvor

Vijeće Županijskog suda u Zagrebu proglasilo ju je krivom, ali pošto je utvrđeno da je u tom trenutku bila neuračunljiva, nije dobila zatvorsku kaznu. Presuda joj je izrečena prema Zakonu o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama i upućena je na psihijatrijsko liječenje.

Društvo Rudarski radovi neće ugroziti bunare i vodosnabdijevanje Ugljevika

Već na početku ovog procesa saznalo se da je 62-godišnjakinja bila zaposlena kao učiteljica u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, ali je bila i političarka.

Bila je članica Radničkog fronta i kao kandidatkinja te stranke učestvovala je na parlamentarnim izborima 2024. kao šesta na listi u 1. izbornoj jedinici, ali nije ušla u Sabor.

Ranije je navodno bila dugogodišnja članica SDP-a i članica predsjedništva Mjesnog odbora na Črnomercu.

Zatvoreno suđenje zbog zaštite porodice

Pošto je suđenje bilo zatvoreno za javnost, nisu poznati tačni razlozi zbog kojih je ubila 84-godišnju majku. Međutim, vještaci su utvrdili da je to učinila psihički dekompenzovana, zbog čega ne može krivično odgovarati za svoje postupke.

U sudskom postupku je utvrđeno da je šalom zadavila majku, odnosno ubila blisku osobu, posebno ranjivu zbog njenih godina. Time je počinila teško ubistvo za koje bi, da nije neuračunljiva, mogla biti kažnjena i sa 40 godina zatvora. Ovako je upućena na liječenje u psihijatrijskoj ustanovi.

Hronika Poznat identitet stradalog u eksploziji u Banjaluci

Sudski postupak je bio zatvoren za javnost kako bi se zaštitila porodica optužene, koja je u svom kvartu bila veoma poznata s obzirom na to da je radila kao učiteljica u školi. Sve što se dogodilo imalo je i teške posljedice po zdravlje njene kćerke, pa je sudsko vijeće usvojilo zahtjev odbrane za isključenje javnosti.

(Indeks)