Logo
Large banner

Hapšenje više osoba zbog zloupotrebe službenog položaja

Izvor:

SRNA

16.02.2026

10:10

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Crnogorsko Specijalno policijsko odjeljenje pribavlja dokaze protiv više lica u Podgorici i Budvi zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj, saopšteno je Specijalnog državnog tužilaštva po čijem nalogu se akcija sprovodi.

"Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o rezultatima i odluci o daljem toku postupka", navodi se u saopštenju.

Група Андромеда

Scena

Hrvati šalju Srpkinju na Evroviziju

Akcija se sprovodi zbog postojanja osnova sumnje da su osumnjičeni počinili krivična djela zloupotreba službenog položaja.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

hapšenje

zloupotreba položaja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новак Ђоковић

Tenis

ATP lista: Veliki pad srpskih tenisera

3 h

0
Воз пун путника искочио из шина због лавине

Svijet

Voz pun putnika iskočio iz šina zbog lavine

3 h

0
Једно погинуло, двоје повријеђених у двије несреће

Srbija

Jedno poginulo, dvoje povrijeđenih u dvije nesreće

3 h

0
Погинула бивша тенисерка Татјана Јечменица

Srbija

Poznato mjesto i vrijeme sahrane Tatjane Ječmenice

3 h

0

Više iz rubrike

Стигла пресуда: Тијана сама крива за своју смрт?

Region

Stigla presuda: Tijana sama kriva za svoju smrt?

3 h

0
Одбачена пријава за смрт дјевојке на парасејлингу

Region

Odbačena prijava za smrt djevojke na parasejlingu

6 h

0
Јосип Дабро

Region

Josip Dabro zapjevao ustaške pjesme pa pomenuo Pupovca

16 h

0
Поплаве у Сјеверној Македонији

Region

Poplave Sjevernoj Makedoniji, u toku hitne intervencije

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

26

Stevandić i Brnabić razgovarali u Beogradu: Jačanje institucionalne saradnje

13

18

Ko može dobrovoljno uplaćivati u penziju i zašto se to isplati?

13

11

Najljepša imena za mušku djecu: Vjeruje se da će ih cijeli život pratiti sreća

13

07

Da li ste i sanitarna inspekcija? Ako vidite samo prašinu, nikada se ne vraćajte

13

06

Video zapalio Srbiju: Na koncert odvela bivšu od svog muža

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner