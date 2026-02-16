Hapšenje više osoba zbog zloupotrebe službenog položaja

Izvor:
Crnogorsko Specijalno policijsko odjeljenje pribavlja dokaze protiv više lica u Podgorici i Budvi zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj, saopšteno je Specijalnog državnog tužilaštva po čijem nalogu se akcija sprovodi.
"Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o rezultatima i odluci o daljem toku postupka", navodi se u saopštenju.
Akcija se sprovodi zbog postojanja osnova sumnje da su osumnjičeni počinili krivična djela zloupotreba službenog položaja.
