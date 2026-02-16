Logo
Voz pun putnika iskočio iz šina zbog lavine

Izvor:

Tanjug

16.02.2026

10:04

Komentari:

0
Воз пун путника искочио из шина због лавине
Foto: Unsplash

Zbog lavine, voz je jutros iskočio iz šina u blizini švajcarskog sela Gopenštajn u kantonu Vale, a policija sumnja da je u nesreći povrijeđeno više ljudi, prenose švajcarski mediji.

Spasilačka akcija je i dalje u toku, navodi se u saopštenju.

U trenutku iskliznuća voza iz šina, prema izvještaju sajta Pomona, bilo je oko 80 putnika, prenosi švajcarski javni servis RTS.

uvidjaj policija rs

Srbija

Jedno poginulo, dvoje povrijeđenih u dvije nesreće

Nesreća se dogodila oko 7 sati jutros u kantonu Vale, na jugozapadu Švajcarske, saopštila je policija na društvenoj mreži Iks.

Švajcarske federalne železnice su na svojoj veb stranici napisale da je lavina uzrok nesreće.

Železnički saobraćaj na toj deonici je prekinut najmanje do 16 časova, a očekuju se kašnjenja i otkazivanja vozova.

