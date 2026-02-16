AI influenserka mjesečno zarađuje hiljade evra: Dobila preko 500 bračnih ponuda

Influenserka stvorena vještačkom inteligencijom (AI) uoči Valentinova primila je više od 500 bračnih ponuda, iako zapravo uopšte ne postoji.

Kako AI tehnologija postaje sve naprednija, sve je teže razlikovati stvarne fotografije i videosnimke od digitalno generisanih, a granica između virtuelnog i stvarnog svijeta postaje sve tanja.

AI influenserka Aika Kitie ima više od 100.000 pratilaca na Instagramu, a putem pretplatničke platforme Fanvue mjesečno zarađuje više od 5.750 evra.

Stotine ponuda za putovanja i večere

Uoči Dana zaljubljenih njena je kreatorka primila više od 500 ponuda za druženje, od luksuzne kupovine i večera u finim restoranima do romantičnih putovanja u Pariz.

"Aika je i prije dobijala ponude za let privatnim avionom u Dubai i brojne pozive na odmor. Dijeleći svoje digitalno putovanje na platformama poput Fanvuea i Instagrama, izgradila je vjernu bazu obožavalaca koji je žele upoznati", otkrila je njena kreatorka.

Radno Valentinovo za utjehu usamljenima

Iako fizički ne može prihvatiti nijednu od tih ponuda, za Valentinovo je imala najviše posla. To je najprometniji dan u godini, te je komunicirala s publikom i, kako kaže, "pružila utjehu usamljenim srcima".

Rastući trend onlajn veza

Psiholozi predviđaju da će trend parasocijalnih odnosa i traženja bliskosti putem interneta dodatno rasti kako vještačka inteligencija postaje sve realističnija.

"Influenserke stvorene vještačkom inteligencijom mogu izgraditi veliku bazu obožavalaca dijeleći svoje živote i putovanja kroz sadržaj, baš kao i stvarne influenserke", rekao je portparol Fanvuea.