Prepoznajte signale i otkrijte da li vam je veza u krizi

B92

14.02.2026

13:12

Љубав. вјенчање
Foto: Unsplash

Svaka veza prolazi kroz uspone i padove, ali postoje jasni znakovi koji ukazuju da se pojavljuju ozbiljniji problemi i da odnos zahtijeva pažnju.

Prepoznavanje tih signala može biti ključ za očuvanje ljubavnog odnosa i svog mentalnog mira. Ignorisanje problema često produbljuje jaz između partnera.

Маја Маријана

Scena

Pjevačica stala na noge poslije operacije: Nisam mogla...

Ako su razgovori površni ili se svađe stalno ponavljaju bez rješenja, to je upozoravajući znak. Partneri izbjegavaju teške teme, a komunikacija se često svodi na kritike, sarkazam ili odbrambeni stav.

Nedostatak iskrenog i konstruktivnog dijaloga stvara osjećaj frustracije i distancu.

Osjećaj usamljenosti dok ste zajedno pokazuje da nešto nije u redu. Partner može biti fizički prisutan, ali emocionalno odsutan i nezainteresovan za vaš život. Nježnosti poput zagrljaja, poljubaca ili seksualne intimnosti postaju rijetke, što stvara osjećaj nepovezanosti.

Povjerenje je temelj svake veze. Kada partner skriva stvari, poput telefona ili troškova, ili izbjegava odgovore na jednostavna pitanja, sigurnost u vezi se narušava. Takvo ponašanje stvara napetost i dodatnu distancu između partnera.

Zemlja

Nauka i tehnologija

Mrak vijeka pogađa Zemlju ovog datuma

Veza može postati monotona, bez zajedničkih ciljeva i planova za budućnost. Jedan ili oba partnera prestaju da ulažu trud, uzimajući odnos zdravo za gotovo.

Ljubav

kriza u braku

ljubavne veze

