Bolna osveta švaleru iz Srbije: Svi se smiju natpisu na autu

Izvor:
Telegraf
13.02.2026
19:53
Komentari:0
Svaki muško-ženski odnos zasniva se najprije na povjerenju i lojalnosti, a onda dolaze i druge stvari, međutim, ako toga nema, onda dolazi do velikih posljedica, a to je iskusio jedan švaler.
Naime, jedan Punto u Nišu očigledno je nastradao zbog nevjerstva njegovog gazde, tako što je bio sav išaran crvenim sprejom.
Gradovi i opštine
Dobro se dobrim vraća: Stigla pomoć humanih ljudi Savi kome su izgojele na hiljade bala sijena
Ono što je napisano na suvozačevim vratima pokazuje revolt i bijes nekoga ko je povrijeđen. Crvenim sprejom preko cijelog auta napisano je "Paćeniku".
Ovaj nesrećni scenario odigrao se u Nišu, na parkingu zgrade koja se nalazi u blizini Kliničkog centra u Nišu.
Osim natpisa, bili su i pogrdni crteži. Ako je ljubavnica, nije mu ostala uopšte dužna.
Ovakvi primjeri u Srbiji sve su češći.
Svijet
Umrla carica Nutele: Milijarderka preminula u domu
Svojevremeno je velikim slovima ispisano "Švaler" na jednom automobilu parkiranom u beogradskom naselju Žarkovo, piše "Telegraf".
Ljubav i seks
5 h0
Ljubav i seks
1 d0
Ljubav i seks
2 d0
Ljubav i seks
2 d0
Najnovije
Najčitanije
21
45
21
34
21
27
21
26
21
17
Trenutno na programu