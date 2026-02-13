Bolna osveta švaleru iz Srbije: Svi se smiju natpisu na autu

Svaki muško-ženski odnos zasniva se najprije na povjerenju i lojalnosti, a onda dolaze i druge stvari, međutim, ako toga nema, onda dolazi do velikih posljedica, a to je iskusio jedan švaler.

Naime, jedan Punto u Nišu očigledno je nastradao zbog nevjerstva njegovog gazde, tako što je bio sav išaran crvenim sprejom.

Ono što je napisano na suvozačevim vratima pokazuje revolt i bijes nekoga ko je povrijeđen. Crvenim sprejom preko cijelog auta napisano je "Paćeniku".

Ovaj nesrećni scenario odigrao se u Nišu, na parkingu zgrade koja se nalazi u blizini Kliničkog centra u Nišu.

Osim natpisa, bili su i pogrdni crteži. Ako je ljubavnica, nije mu ostala uopšte dužna.

Ovakvi primjeri u Srbiji sve su češći.

Svojevremeno je velikim slovima ispisano "Švaler" na jednom automobilu parkiranom u beogradskom naselju Žarkovo, piše "Telegraf".