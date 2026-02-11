Stručnjaci upozoravaju: Pravilo 24 sata nije za sve parove

Društvenim mrežama kruži "pravilo 24 sata" koje navodno može da spasi vašu ljubavnu vezu od propasti. A šta o ovome kažu stručnjaci?

Šta treba znati:

Pravilo 24 sata“ savjetuje da u roku dana kažete šta vas je povrijedilo.

Korisnici tvrde da smanjuje impulsivne svađe.

Psihoterapeuti upozoravaju da ne odgovara svakom paru.

Fleksibilniji pristup komunikaciji može biti zdraviji.

Naime, "pravilo 24 sata" nalaže da partneru ili partnerki u roku 24 sata kažete čime vas je uznemirio/la ili zauvijek ćutite i dovedete ljubavnu vezu do pucanja. Mnogi korisnici društvenih mreža navode da im je ono pomoglo da spriječe svađu.

Šta podrazumijeva pravilo 24 sata?

"Ovo mi je mnogo pomoglo. Otkrila sam da je mnogo bolje da se 'ohladim' na 24 sata kako bih se smirila nego pretjerano reagovala i slala bijesnu poruku", "Koristim ovu metodu godinama i zaista radi", neki su od komentara.

Ali, stručnjaci navode da se ovo pravilo ne može primijeniti na sve parove.

"Za parove koji uobičajeno izbjegavaju sukobe ili potiskuju svoje emocije, vremenska granica može d‌jelovati kao zdrava struktura odgovornosti", kazala je psihoterapeutkinja Krista Noris za "New York Post" i dodala da vremenski okviri mogu učiniti više štete nego koristi, naročito ako jedna osoba osjeća potrebu da razgovara prije nego što reguliše svoje emocije.

Kada metoda može pomoći?

S njenim mišljenjem saglasna je bila i psihoterapeutkinja Sanja Bari, napominjući da se prerano forsiranje razgovora može brzo pretvoriti u burnu svađu.

"Forsiranje 'pravila 24' kasno noću nakon stresnog radnog dana često dovodi do defanzivnog stava ili izgovaranja stvari koje ne mislite, a ne do rješenja", rekla je.

Umjesto toga savjetuje blaži pristup. Trebalo bi da kažete partneru da ste bijesni, ali kada se smirite i budete spremni za to, normalno razgovarajte o problemima. Nije potrebno ograničavati se na 24 sata, prenosi Superžena.