Koje doba dana je najbolje za seks?

10.02.2026

22:54

Које доба дана је најбоље за секс?
Foto: Pexels

Stručnjak za spavanje i klinički psiholog dr Majkl Breus detaljno je objasnio koje je najbolje doba dana za seksualne odnose, a njegov odgovor mogao bi vas iznenaditi. Tvrdi da, suprotno uvaženom mišljenju, večernji sati nisu idealni zbog hormonskog profila tijela, već da za bolje izvođenje i povezanost treba iskoristiti jutro.

Hronotip i hormoni su ključni

Dr Breus je pojasnio da je najbolje vrijeme za seks povezano s hronotipom pojedinca, odnosno prirodnom sklonošću tijela da spava i bude aktivno u određeno doba dana. Naglasio je da većina ljudi praktikuje intimnost kasno uveče, obično između 22:30 i 23:30.

"To ima smisla, ali ono što je zanimljivo jeste da vaš hormonski profil u 23:30 nije baš idealan za seks", objasnio je. "Za uspješan polni odnos želite da nivoi estrogena, testosterona, progesterona, adrenalina i kortizola budu visoki, a melatonina niski." U večernjim satima melatonin, hormon spavanja, raste, što nas čini pospanijima i može negativno uticati na izvođenje.

Znak koji daje priroda

Kao idealno vrijeme za polni odnos dr Breus ističe jutro, odmah nakon buđenja, a svoj argument potkrepljuje i biološkim činjenicama. "Ako imate odnose s muškarcem, sa čime se većina muškaraca budi ujutro? S erekcijom. Ako vam to majka priroda ne govori kada bi trebalo da koristite tu stvar, ne znam šta je", slikovito je pojasnio.

Милица Тодоровић

Scena

Milica objavila prvu fotografiju sa sinom: Jedan detalj mnogi su odmah primjetili

Bolja povezanost i realizacija

Prema njegovim riječima, istraživanja su potvrdila da jutarnji seks donosi bolje rezultate. "Kada to uzmete u obzir, a sproveli smo i istraživanja, otkrili smo da su ljudi zapravo povezaniji i da je realizacija bolja kada imaju polne odnose ujutro", rekao je.

Naravno, dodaje kako je prije toga potrebno obaviti osnovnu higijenu. "E sad, morate li prvo oprati zube i isprati usta vodicom? Da, svakako. Budimo pošteni prema partneru, ali na kraju puno naučite. Vaše tijelo vam ponovo govori da je ovo zapravo savršeno vrijeme za tako nešto", zaključio je doktor.

