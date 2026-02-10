Održan koncert Policijskog orkestra MUP-a Srpske

Policijski orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske pod dirigentskom palicom Dušana Pokrajčića održao je večeras koncert u Muzičkoj školi "Konstantin Babić" u Prnjavoru u okviru programa obilježavanja 40 godina postojanja ove obrazovne ustanove.

Načelnik orkestra Jelena Atlagić rekla je Srni da ovim koncertom i kao ministarstvo i kao orkestar pokazuju da podržavaju sve lokalne zajednice.

- Čast mi je da učestvujemo u obilježavanju ovog velikog jubileja u obrazovnoj ustanovi koja školuje mlade talente od kojih će možda sutra neko postati naš kolega - istakla je Atlagićeva.

Ona je dodala da je tokom koncerta bio zastupljen raznovrstan program, a sa orkestrom su u nekoliko numera nastupili učenici i hor Muzičke škole.

Direktor Muzičke škole u Prnjavoru Tina Raković rekla je da večerašnji koncert proizilazi iz dugogodišnje saradnje sa Policijskim orkestrom MUP-a Srpske koja je započela kroz didaktičke koncerte organizovane za učenike i zajedničke nastupe na koncertima u Banjaluci.

- Drago nam je da su ovakve aktivnosti na dobrobit svima, vjerujem da je publika večeras uživala u nekim drugačijim zvucima. Ponosni smo što su među članovima orkestra i profesori naše škole Deana Simić i Saša Radonjić, što ovom koncertu daje dodatnu, posebnu emociju - rekla je Rakovićeva.

Profesor solfeđa Dijana Lukić navela je da su mladi u Prnjavoru zainteresovani za muziku, a da posebne sklonosti pokazuju za predmet solo pjevanja koji je uveden prije nekoliko godina, kao i za teoretski i instrumentalni smjer gdje se izdvajaju klavir i harmonika.

Večerašnjem koncertu prethodila su predavanja za učenike i profesore koje je održala Ivana Zečević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Programom obilježavanja jubileja četiri decenije postojanja i uspješnog rada Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje "Konstantin Babić" u Prnjavoru predviđeno je ukupno 40 aktivnosti koje podrazumijavaju koncerte, masterklase, predavanja, radionice i izložbu fotografija nastalu kao dio učeničkog foto-konkursa.

Sutra je predviđeno predavanje i masterklas za flautiste i klarinetiste koje će održati profesori Akademije umjetnosti banjalučkog univerziteta, kao i didaktički koncert "Konstantin Babić" i večernji koncert "Flauta, klarinet, oboa" u izvođenju učenika Muzičke škole iz Prnjavora i studenata Akademije umjetnosti iz Banjaluke.

Manifestacija će biti završena 20. februara zajedničkim koncertom Gradskog tamburaškog orkestra Banjaluka i učenika Muzičke škole "Konstantin Babić".