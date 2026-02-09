Logo
Large banner

Sveštenik penzionerski mir pronašao u radionici

09.02.2026

20:24

Komentari:

0
Свештеник пензионерски мир пронашао у радионици
Foto: Derventski list

Penzionisani sveštenik Aleksa Kuđeljić poslije 40 godina svešteničke službe penzionerski mir pronašao je u svojoj radionici uz porodičnu kuću u Derventi, gd‌je izrađuje unikatne predmete od drveta, pa mnogi komadi nastali sa posebnom pažnjom, ljubavlju i višegodišnjim iskustvom već krase mnoge crkve, manastire, vladičanske dvore i porodične domove.

Iza Kuđeljića je sadržajna sveštenička služba, ali i brojna životna iskušenja, pa mu je mir koji ima sada u Derventi, posebno okrepljujući.

"Moj otac se u Derventu doselio 1938. godine, a poslije izbijanju rata izbjegao je u Rapćane, gd‌je sam i rođen. U Derventi sam završio osnovnu školu, a gimnaziju napustio nakon dvije i po godine, kako bi školovanje nastavio na bogosloviji u Sremskim Karlovcima. U Hrvatskoj sam služio i vojnu službu", ispričao je prota, prenosi "Derventski list".

Dio svog svešteničkog puta koji je nastavio u Bosanskoj Krajini, potom u Slavoniji, pa u Beogradu.

Duga porodična tradicija

Dočekavši penziju, odlučio je da nastavio porodičnu tradiciju obrade drveta, koja se među Kuđeljićima s koljena na koljeno prenosi duže od 150 godina.

"Moj prad‌jed, d‌jed i otac bili su vješti majstori. Pravili su bačve, kola, prozore, namještaj i druge predmete od drveta. Kao dijete učio sam od oca sjekao, tesao, ali i čistio radionicu, a s godinama sve više me vodila želja da i sam obrađujem drvo", rekao je Kuđeljić dodajući da je osim drveta, vješt je i u obradi kamena, ali i drugim građevinskim poslovima.

Паре

Zanimljivosti

Za ove znakove slijedi finansijski procvat: Pare stižu sa svih strana

"Izrađivao sam vladici u Vršcu mnogo toga i kada su dolazili sveštenici i drugi gosti u posjetu interesovalo ih je ko to izrađuje. Zatim su krenule narudžbe, a dešavalo se da ne mogu sve da postignem. I mitropolitu Fotiju sam napravio nekoliko predmeta", rekao je Kuđeljić

On je po odobrenju mitropolita postavljen za sveštenoslužitelja manastira Presvete Trojice u Podnovlju.

Podijeli:

Tagovi:

Derventa

sveštenik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

За ове знакове слиједи финансијски процват: Паре стижу са свих страна

Zanimljivosti

Za ove znakove slijedi finansijski procvat: Pare stižu sa svih strana

2 h

0
Кад акциони филм постане стварност: Оклопно возило блокирано запаљеним камионом

Svijet

Kad akcioni film postane stvarnost: Oklopno vozilo blokirano zapaljenim kamionom

2 h

0
Огласили се из болнице о смрти дјевојчице (4)

Srbija

Oglasili se iz bolnice o smrti djevojčice (4)

2 h

0
Пацијенткиња преминула током рутинске операције кука

Region

Pacijentkinja preminula tokom rutinske operacije kuka

2 h

0

Više iz rubrike

У Мостару исписан језив графит

Gradovi i opštine

U Mostaru ispisan jeziv grafit

1 d

0
Бабаљ врши притисак на бираче у Братунцу?

Gradovi i opštine

Babalj vrši pritisak na birače u Bratuncu?

1 d

0
Савић: Присуство опозиционих функционера на бирачким мјестима покушај утицаја на вољу грађана

Gradovi i opštine

Savić: Prisustvo opozicionih funkcionera na biračkim mjestima pokušaj uticaja na volju građana

1 d

0
Требиње обилазница

Gradovi i opštine

Trebinje: Obilaznica se radi, kočnica na mostu

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

48

Otac četvoro djece iz Srbije poginuo u saobraćajnoj nesreći u Minhenu

22

45

Centralne vijesti, 09.02.2026.

22

44

Ovo uradite sa sićom iz "kasice prasice": Metalni novac malo vrijedi, ali puno košta

22

38

Peleg: Ćudićeva širi mržnju prema Jevrejima

22

37

Drakulić tone u rupama i otpadnim vodama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner