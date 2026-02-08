Savić: Prisustvo opozicionih funkcionera na biračkim mjestima pokušaj uticaja na volju građana

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Bojan Savić izjavio je da dolazak visokog funkcionera SDS-a iz Bijeljine Ljubiše Petrovića sa grupom muškaraca pred biračko mjesto u Zvornik predstavlja ozbiljno uticanje i miješanje u izbornu volju građana.

"Prisustvo ljudi koji nemaju pravo glasa i u jednoj takvoj grupi pred biračkim mjestom samo po sebi predstavlja ozbiljan pritisak, uticanje i miješanje u izbornu volju građana", rekao je Savić Srni.

On je pozvao institucije da reaguju u skladu sa zakonom i provjere sve navode koje dobijaju sa terena od građana i aktivista.

Savić je rekao da treba da obezbijediti pun legitimitet građanima da mogu da izađu na izbore, da se ne plaše i da se na njih ne vrši bilo kakva vrsta političkog ili nekog drugog pritiska.

On je istakao da u ovim okolnostima situacija treba da ostane mirna.