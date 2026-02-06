Policijska akademija predstavljena teslićkim maturantima

Policijski posao nisu samo unifmorma i značka. Odgovornost je svakodnevna, odluke su brze, a spremnost mora biti na vrhunskom nivou. Sve su to danas policijski službenici predstavili teslićkim srednjoškolcima.

A samo iz ovog grada već se 16 kandidata prijavilo za upis u 29. klasu Policijske akademije.

"Djeluje zanimljivo, policijski posao je većini ljudi zanimljiv. Zanimljiv je i nama. Gledaćemo, nekima će se svidjeti, neki će sutra biti policajci", rekao je Mario Panić srednjoškolac iz Teslića.

"Lijep je to poziv za policajca, ali prevelika je odgovornost za mene. Ne mogu", kaže Luka Stanković srednjoškolac iz Teslića.

"Iskreno, mogao bih. To je jedan časan posao", rekao je Dario Kuzmanović srednjoškolac iz Teslića.

Na Policijsku akademiju mogu se prijaviti mladi od 18 do 25 godina. Novina je da ove godine mogu konkurisati i maturanti. Zato su baš oni pažljivo slušali iskustva mladih policijskih službenika.

"Ja radim već tri godine u policiji. Završila sam Policijsku akademiju. Mogu reći da je vrlo častan i odgovoran posao. Preporučila bih svim mladim djevojkama", Dajana Panić policijski službenik u PS Teslić.

A put od kadeta do policijskog službenika mladi mogu proći za 14 mjeseci. Toliko ukupno traju policijska obuka, pripravnički rad, stručno osposobljavanje i vrijeme predviđeno za polaganje stručnog ispita.

Školovanje na Policijskoj akademiji traje 10 mjeseci. Nakon toga, slijedi i pripravnički staž od pola godine.

"Svi kandidati imaju besplatan smještaj, besplatnu hranu i uniformu. Nemaju nikakvih troškova prilikom svog školovanja. A nakon toga zasnivaju svoj radni odnos u MUP-u imaju siguran posao. Znate da je prošle godine došlo do povećanja plate policijskim službenicima i dobro je za njihov životni standard i zasnivanje porodice", rekao je Bojan Prodanović komandir staničnog odjeljenja Blatnica u PS Teslić.

MUP Srpske konkurs za upis u 29. klasu Policijske akademije objavio je 2. februara o i otvoren je sve do 16. februara ove godine. Mjesta ima ukupno za 150 kandidata – od toga 130 mladića i 20 djevojaka.