Vatrena stihija u Trebinju: Požar gutao hangar sa sijenom

Izvor:

SRNA

06.02.2026

11:44

Ватрена стихија у Требињу: Пожар гутао хангар са сијеном
Foto: Tanjug/AP

Ugašen je požar u hangaru za sijeno u selu Zupci kod Trebinja, izjavio je Srni zamjenik komandira trebinjskih vatrogasaca Neđo Ćuk.

"Ostalo je još malo žeravice da tinja jer se radi o masi sijena", rekao je Ćuk i dodao da će vatrogasci u toku dana obilaziti nekoliko puta tu lokaciju jer situacija nije u potpunosti neutralisana.

Ćuk je istakao da su vatrogasci dežurali na tom mjestu prošlu, treću noć uzastopno i da su se danas povukli.

Trebinje

sijeno

