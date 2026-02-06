Vatrena stihija u Trebinju: Požar gutao hangar sa sijenom

Izvor:
SRNA
06.02.2026
11:44
Komentari:0
Ugašen je požar u hangaru za sijeno u selu Zupci kod Trebinja, izjavio je Srni zamjenik komandira trebinjskih vatrogasaca Neđo Ćuk.
"Ostalo je još malo žeravice da tinja jer se radi o masi sijena", rekao je Ćuk i dodao da će vatrogasci u toku dana obilaziti nekoliko puta tu lokaciju jer situacija nije u potpunosti neutralisana.
Ćuk je istakao da su vatrogasci dežurali na tom mjestu prošlu, treću noć uzastopno i da su se danas povukli.
