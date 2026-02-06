Logo
Ovo je Aleksandra ubijena u Nišu

06.02.2026

11:43

Komentari:

0
Жена убијена у Нишу
Jutros se dogodilo brutalno ubistvo u Nišu, a tijelo Aleksandra Š. (45) pronađeno je u automobilu.

Nakon prvih hitaca, navodno, neko od komšija i prolaznika obavijestio je policiju i ekipu Hitne pomoći o ubistvu.

Kako Mondo saznaje, žena je odvezla djecu u vrtić i prema riječima komšija koje imaju snimak sa susjedne zgrade, pri povratku je jurio automobil.

Најновија вијест

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Nišu

"Stala je ispred kuće i pokušala da pobjegne unutra. Automobil koji ju je jurio je stao, izašao je muškarac, za koga se sumnja da je njen vjenčani kum, i ispalio tri hica u nesrećnu ženu. Zatim je sjeo u automobil, odvezao auto 20 metara dalje, okrenuo se, vratio, izašao iz auta, i laganim korakom došao do nje i ovjerio je u glavu. Nakon toga je sjeo u automobil i dao se u bijeg. Sandra nije imala muža i bila je razvedena", navodi komšija ubijene žene za Mondo.

