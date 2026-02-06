Logo
Uhapšen Banjalučanin, u autu krio 110 grama spida!

Izvor:

ATV

06.02.2026

10:39

Komentari:

0
Одузети спид
Foto: PU Banjaluka

Goran Živanović (47) iz Banjaluke uhapšen je sinoć nakon što je u njegovom automobilu policija pronašla i oduzela 110 grama praška, nalik ”spidu”.

U PU Banjaluka navode da je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

”Po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci i uz saglasnost tužilaštva izvršen je pretres automobila ”folksvagen” kojim je upravljao osumnjičeni pri čemu je pronađeno i oduzeto 110,2 grama bijelog praha nalik spidu”, saopštila je PU Banjaluka.

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Živanović je policiji poznat kao višestruki prestupnik. Uu više navrata je hapšen i prijavljivan zbog provala u kuće i stanove i drugih imovinskih delikata.

