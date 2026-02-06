Logo
Prijedorčanin uhvaćen sa džointom

06.02.2026

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor, prilikom kontrole lica I.T. iz Prijedora, pronašli su i oduzeli zelenu biljnu materiju koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, kao i dvije improvizovane cigarete tzv. „džoint“, ukupne bruto mase 8,6 grama.

Oduzeta materija biće poslata na vještačenje, a protiv lica I.T. će nadležnom sudu biti dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja po Zakonu o proizvodnji i prometu opojnih droga.

Prijedor

marihuana

džoint

