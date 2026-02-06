Logo
Pronađeno tijelo žene, sumnja se na najgore

Kurir

06.02.2026

09:53

Пронађено тијело жене, сумња се на најгоре
Foto: Tanjug/AP

Tijelo žene pronađeno je jutros na području u Nišu, potvrđeno je iz Policijske uprave ovog grada.

Kako je saopšteno, policija preduzima sve mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja.

O slučaju je obaviješteno Više javno tužilaštvo, koje će rukovoditi daljim postupanjem. Prema prvim informacijama, postoji sumnja da je žena ubijena.

Nauka i tehnologija

Jutjub uvodi novu korisnu funkciju

Više detalja biće poznato nakon završetka uviđaja i zvaničnog saopštenja Policijske uprave u Nišu, prenosi Kurir.

