Haris ignoriše pjevačicu zbog nove djevojke: Sve je bilo idealno, samo je nestao

06.02.2026

09:31

Pjevačica Nataša Alimpić otkrila je da je pjevač Haris Džinović prekinuo svaki kontakt s njom.

Ona je ranije govorila o simpatijama prema pjevaču i to nikada nije krila a njih dvoje su u par navrata imali prilike i da se sretnu.

Nataša je tvrdila kako je od Harisa dobila brojna obećanja koja nisu ispunjena a sada je priznala da nije očekivala da će stvari ovako da se razviju.

"Mnogo toga se promenilo u našem odnosu. Sada vidim da ima djevojku, pa ne želim da mu smetam. Nije se javljao, a čula sam da je ozvaničio novu vezu, pa ne bih da kvarim tu ljubavnu idilu. Haris mi je pokvario neke planove, ali mu opraštam. Imali smo prijateljski kontakt, a onda je jednostavno prestao da se javlja bez ikakve naznake ili lošeg gesta s moje strane. Sve je bilo idealno - čuli smo se, davao mi je savjete za karijeru, obećavao određene stvari, ali ništa od toga se nije ostvarilo", rekla je Nataša.

"Znate kako kažu: "Obećanje, ludom radovanje." I sama sam shvatila da od toga vjerovatno neće biti ništa. Svejedno, želim mu sve najbolje - kazala je Nataša za Srbija Šovbiz.

Podsjetimo, kako su ranije mediji prenijeli Džinović odnedavno uživa u ljubavi sa beogradskom preduzetnicom koja je 20 godina mlađa od njega, prenosi Telegraf.

