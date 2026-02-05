Logo
Porodila se Ina Gardijan

Kurir

05.02.2026

13:15

0
Породила се Ина Гардијан
Foto: Printscreen/Instagram/Ina Gardijan

Ina Gardijan i njen partner Danilo Jovanović postali su roditelji djevojčice kojoj su dali ime Hana.

Njen izabranik Danilo Jovanović je iz Srbije, a prije više od 10 godina preselio se u Ameriku i od tada živi na relaciji. Neko vrijeme živio je na Floridi, u Majamiju, gdje i dalje često provodi vrijeme.

Iz bogate je porodice, voli putovanja i obišao je mnoge zemlje.

Mnogi ga znaju i kao bivšeg momka manekenke Cece Živojinović. Oni su bili zajedno prije 9 godina, bili su u dugoj i ozbiljnoj vezi.

Značenje imena Hana

Za ime Hana, prvenstveno se smatra da vodi porijeklo iz arapskog jezika, drugi navodi pak ukazuju na to da je poteklo iz njemačkog (Hanne), a neki da potiče iz staro-hebrejskog jezika (Hanna).

Među nekim sprovedenim istraživanjima nađeni su i pisani dokumenti koji pokazuju da je ovo ime izvorno muslimanskog porekla, kao i da se nalazilo u starim turskim i persijskim spisima.

Радник

Region

Strani radnici će morati da uče i polažu hrvatski jezik

Kada se uzme u obzir arapsko porijeklo imena Hana, njegovo značenje je - "pametna i razumna ženska osoba"; "osoba koja je inteligentna"; "žena puna znanja, vrlina i iskustva"; "razumnost" ili "osoba kojoj je vrlina razumijevanje"; "sreća"; "žena koja donosi radost i sreću"; "žena koja je vesnik sreće".

O porodici

O Ininom privatnom životu se ne zna previše, a nedavno je sve iznenadila kada je govorila o ljubavi svojih roditelja.

"Moja majka je razlog razvoda mog oca i njegove prve supruge. Tata i mama su se upoznali mnogo mladi, mama je išla na more u Hrvatsku, tata je bio u vojsci i oni su tad započeli romansu, ali ih je život odveo na dvije strane. Mama je bila u Beogradu, tata u Hrvatskoj. Tata se u međuvremenu oženio, ali nekim spletom okolnosti, oni su se ponovo sreli i tata se razveo, pa je stupio sa mamom u odnos i u brak", rekla je pjevačica za "Hype" i dodala:

"Mislim da je mama bila razlog i ta ljubav prema njoj, jer on nije mogao da je zaboravi."

Podsjetimo, svojevremeno je na društvenim mrežama kružila informacija da je Duško Tošiću u tajnoj vezi sa pjevačicom Inom Gardijan, povodom čega se oglasila i sama Jelena Karleuša i tada demantovala ove navode, prenosi Kurir.

Ina Gardijan

dijete

