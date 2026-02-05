Logo
Iznenada preminula mlada fudbalerka: Klub potvrdio užasne vijesti

05.02.2026

12:54

Komentari:

0
Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Još uvijek nije objavljen uzrok smrti mlade fudbalerke prvoligaša Genklerbirligija, ali se navodi da je preminula iznenada i ostavila u šoku cijelu tursku fudbalsku zajednicu.

Njen klub potvrdio je užasne vijesti navodeći da su svi u klubu duboko ožalošćeni zbog gubitka fudbalerke rođene 2013. godine.

Doktor

Zdravlje

Ruski naučnici otkrili mehanizam za suzbijanje rasta ćelija raka

Miraj, koja se isticala po svojoj strasti prema sportu i disciplini u tako mladoj dobi, izazvala je veliki šok u klubu i sportskoj zajednici. Ova tragična vijest, o kojoj su se široko izvještavale novine, bacila je crveno-crnu zajednicu u žalost – navodi se na zvaničnoj stranici Genklerbirligija.

Ova 13-godišnjakinja se klubu pridružila 2023. godine i nosila je dres kluba ponosno u posljednje dvije godine, a bila je i veliki talenat. Smatrali su je jednom od najperspektivnijih igračica svoje generacije.

Nakon tužne vijesti, saznalo se da su zastave na klupskim objektima spuštene na pola koplja, a neki treninzi i događaji su obustavljeni zbog perioda žalosti, piše Hajat.

Адријана Станар

Hronika

Direktorica DZ Sokolac osumnjičena za izdavanje lažnog nalaza Ognjenu Orašaninu

Oprostili smo se od naše male zvijezde, Miraj Čelik. Neka počiva u miru – dodaju iz kluba Genklerbirligija.

Porodica Genklerbirligi izjavila je da će s poštovanjem čuvati uspomenu na Miraj Čelik na terenima i u svojim srcima, a ime mlade sportašice nastaviće se pamtiti kao “nezaboravna zvijezda” na terenima crveno-crne omladinske akademije.

