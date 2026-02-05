Iznenada preminula mlada fudbalerka: Klub potvrdio užasne vijesti

Još uvijek nije objavljen uzrok smrti mlade fudbalerke prvoligaša Genklerbirligija, ali se navodi da je preminula iznenada i ostavila u šoku cijelu tursku fudbalsku zajednicu.

Njen klub potvrdio je užasne vijesti navodeći da su svi u klubu duboko ožalošćeni zbog gubitka fudbalerke rođene 2013. godine.

Miraj, koja se isticala po svojoj strasti prema sportu i disciplini u tako mladoj dobi, izazvala je veliki šok u klubu i sportskoj zajednici. Ova tragična vijest, o kojoj su se široko izvještavale novine, bacila je crveno-crnu zajednicu u žalost – navodi se na zvaničnoj stranici Genklerbirligija.

Ova 13-godišnjakinja se klubu pridružila 2023. godine i nosila je dres kluba ponosno u posljednje dvije godine, a bila je i veliki talenat. Smatrali su je jednom od najperspektivnijih igračica svoje generacije.

Nakon tužne vijesti, saznalo se da su zastave na klupskim objektima spuštene na pola koplja, a neki treninzi i događaji su obustavljeni zbog perioda žalosti, piše Hajat.

Oprostili smo se od naše male zvijezde, Miraj Čelik. Neka počiva u miru – dodaju iz kluba Genklerbirligija.

Porodica Genklerbirligi izjavila je da će s poštovanjem čuvati uspomenu na Miraj Čelik na terenima i u svojim srcima, a ime mlade sportašice nastaviće se pamtiti kao “nezaboravna zvijezda” na terenima crveno-crne omladinske akademije.