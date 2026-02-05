Udarilo jako nevrijeme: Policija pozvala građane - pripremite pakete

Policija u Portugalu juče je pozvala građane da pripreme paket za vanredne situacije za 72 sata, sa vodom, nekvarljivom hranom, lijekovima, prenosnom baterijom, važnim dokumentima, odjećom i drugim neophodnim stvarima.

Od ponoći do jutros u 8 sati u Portugalu je zabilježeno gotovo 400 incidenata zbog jakih padavina, uglavnom u širem području Lisabona i zapadnom regionu, ali bez prijavljenih žrtava, saopštila je Nacionalna uprava za vanredne situacije i civilnu zaštitu (ANEPC).

Prošle nedjelje oluja Kristin izazvala je velika razaranja u Portugalu, uz brzinu vjetra veću od 200 kilometara na sat na pojedinim mjestima, prenosi DPA.

Najviši, crveni nivo upozorenja proglašen je za pojedine obalne dijelove portugalskih Azorskih ostrva zbog rizika od veoma visokih talasa koje donosi Leonardo, javila je u utorak državna televizija RTP.

Na kopnu su se ljudi koliko su mogli pripremali za nove poplava. Već zasićeno tlo i gotovo do vrha napunjene akumulacije teško mogu da prime još vode. Oko 116.000 ljudi širom zemlje i dalje je bilo bez električne energije u utorak u podne.

U Španiji su takođe izdata upozorenja na jake kiše i oluje, naročito u Andaluziji na jugu zemlje.

Predstavnik ANEPC Elizio Pereira rekao je za agenciju Lusa da je u tom periodu evidentirano ukupno 399 incidenata povezanih sa lošim vremenskim uslovima, piše list Korejo da Manja.

Od tog broja, 65 intervencija zabilježeno je u širem području Lisabona, a 75 u zapadnom regionu zemlje.

Prema njegovim riječima, do 8.20 časova nadležni nisu imali informacije o poginulima ili osobama koje su morale da napuste svoje domove.

Jutros je došlo do urušavanja puta u naselju Sao Žoao u Kamarateu, u opštini Loures. Na terenu su intervenisali vatrogasci, a na lice mesta upućeno je jedno vatrogasno vozilo sa pet pripadnika službe. O eventualnoj materijalnoj šteti nije saopšteno više detalja.

Zbog veoma nepovoljnih vremenskih i morskih uslova prekinut je riječni trajektni saobraćaj između Trafarije, Porto Brandaa i Belema, nakon što je prethodno obustavljena i veza između Kasiljasa i Kaiša do Sodrea.

Prema informacijama koje je kompanija objavila na svojoj internet stranici u 7.04 časova, riječni saobraćaj je privremeno obustavljen i za sada nije moguće da se procijeni kada će redovne linije ponovo biti uspostavljene između ovih riječnih luka u opštinama Almada i Lisabon.

Izlivanje rijeke Težo izazvalo je poplave u priobalnim područjima Alhandre i Vila Franka de Ksire, u širem području Lisabona.

Zbog poplava je obustavljen železnički saobraćaj na Severnoj pruzi između Kastanjeire i Alverke, dok je Nacionalni put EN10 zatvoren u pravcu jug-sever u blizini Vila Franka de Ksire.

U okrugu Setubal, u opštini Alkaser do Sal, ukupno 89 ljudi je evakuisano između juče i jutros zbog poplava izazvanih izlivanjem rijeke Sado.

Iz lokalne civilne zaštite navedeno je da je vodostaj rijeke u porastu zbog plime i da je bilo neophodno da se sačeka postepeno smanjenje protoka.

Podregionalni komandant za vanredne situacije i civilnu zaštitu Alentežo Litorala Tijago Buđo rekao je da niko od evakuisanih nije povrijeđen i pohvalio je angažovanje oko 80 pripadnika vatrogasnih, policijskih i opštinskih službi.

Na sjeveru zemlje, klizište je jutros u 4.33 časova dovelo do zatvaranja Nacionalnog puta EN222 u Vila Nova de Gaji, u okrugu Porto, u blizini mosta preko rijeke Inja.

U gradu Portu, porast vodostaja reke Douro ocijenjen je kao stabilan, uz maksimalni nivo od 5,10 metara tokom noći, što je ispod najvišeg nivoa od 5,30 metara zabilježenog prethodnih dana.

Zamjenik komandanta Lučke uprave Douro Pedro Servanes je rekao da je stabilizacija postignuta zahvaljujući koordinaciji sa branama, ali je upozorio da bi u slučaju nastavka ili pojačavanja padavina mogla da budu uvedena stroža ograničenja na obalama rijeke.

On je naglasio da se koordinacija sprovodi sa energetskom kompanijom EDP, Portugalskom agencijom za životnu sredinu (APA), službama civilne zaštite i lokalnim vlastima.

Nacionalna uprava za vanredne situacije i civilnu zaštitu upozorila je da i dalje postoji visok rizik od značajnih poplava u područjima uz rijeke Vuga, Mondego, Težo, Soraja i Ageda, kao i povećan rizik od poplava usled rasta vodostaja reka Douro, Kavado, Ave, Lima, Tamega, Lis i Sado.

Od prošle nedjelje, nakon prolaska oluja Kristin i Leonardo, u Portugalu je poginulo ukupno 11 ljudi, dok je zabilježeno i nekoliko stotina povrijeđenih i raseljenih lica, prenosi Telegraf.