Zelenski objavio podatke Kijeva o broju poginulih vojnika

Izvor:

ATV

05.02.2026

11:25

Komentari:

1
Foto: screenshot / X

Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, rekao je za francuske medije da je u sukobu s Rusijom poginulo 55 hiljada ukrajinskih vojnika, a da se veliki broj vodi kao nestalo.

“U Ukrajini, zvanično, broj vojnika poginulih na ratištu – bilo profesionalaca ili mobilisanih – iznosi 55.000”, rekao je Zelenski u snimljenom intervjuu za televiziju "Frans 2".

Ukrajinski lider nije naveo tačan broj onih koji se i dalje smatraju nestalima.

Zelenski je ranije naveo broj poginulih ukrajinskih vojnika u intervjuu za američku televizijsku mrežu "NBC" u februaru 2025. godine, kada je rekao da je na ratištu poginulo više od 46.000 pripadnika ukrajinskih oružanih snaga.

Drukčiji podaci iz Vašingtona

Sredinom 2025. godine, Centar za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu procijenio je da je od početka sukoba gotovo 400.000 ukrajinskih vojnika poginulo ili ranjeno. Ako se uzme standardni omjer da je na svakog poginulog troje ranjeno, može se, prema ovoj procjeni, iznijeti podatak da je Ukrajina u stvarnosti izgubila oko 110 hiljada vojnika.

Ruski gubici procjenjuju se na više od milion poginulih i ranjenih, što bi značilo da je poginulo više od 300 hiljada vojnika.

Imajući u vidu da je Rusija veći dio sukoba provela u napadu, kao i da prema tradicionalnoj vojnoj računici napadač trpi tri puta više gubitaka od vojnika u odbrani, ovi podaci bi se mogli smatrati realnim, mada se tačna cifra neće saznati dok ne budu sprovedena nezavisna istraživanja kada sukob bude završen.

Ukrajina

Rusija

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Volodimir Zelenski

