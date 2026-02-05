Kremlj: Rano govoriti o rezultatima pregovora u Abu Dabiju

U Abu Dabiju je započeo drugi dan pregovora o okončanju četvorogodišnjeg rusko-ukrajinskog sukoba. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je rano govoriti o rezultatima pregovora u Abu Dabiju.

- Pregovori se nastavljaju danas, tako da je prerano za izvođenje bilo kakvih zaključaka - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li je Kremlj već dobio informacije o rezultatima prvog dana razgovora u Abu Dabiju i kako pregovori napreduju.

Po njegovim riječima, ruski pregovarači operativno izvještavaju Putina o svemu.

Specijalni izaslanik ruskog predsjednika za strane investicije i ekonomsku saradnju Kiril Dmitrijev prethodno je ocijenio da je ostvaren napredak u pregovorima u vezi sa postizanjem mirovnog sporazuma za sukob u Ukrajini.

Pregovori o ukrajinskom sukobu u Abu Dabiju i drugog dana se održavaju iza zatvorenih vrata, rekao je izvor za Sputnjik. Dodao je da je atmosfera na pregovorima pozitivna.