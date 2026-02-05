Logo
Large banner

Poznatom voditelju pozlilo tokom posjete manastiru Ostrog

Izvor:

Telegraf

05.02.2026

10:41

Komentari:

0
Милан Милошевић на Острогу
Foto: Instagram

Voditelju Milanu Miloševiću pozlilo je tokom posjete manastiru Ostrog.

Milanovi prijatelji su posjetu ovom svetom mjestu organizovali kao iznenađenje, što ga je posebno dirnulo.

Ipak, dok je u prepunoj prostoriji slušao besjedu sveštenika, Milošević je ostao bez svijesti.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Četvoro Banjalučana uhapšeno zbog droge

"Rekao je prijateljici da mu nije dobro, izašao je napolje i naslonio se na zid. Kada je pokušao da krene dalje, zacrnilo mu se pred očima i srušio se. Prisutni su odmah pritrčali u pomoć i brzo je došao sebi. Nakon kraće pauze zahvalio se svima koji su mu pomogli i nastavio obilazak manastira", ispričao je izvor blizak voditelju.

Milošević je kasnije povjerio prijateljici da vjeruje kako je razlog što mu je pozlilo snažan emotivni naboj zbog dugo očekivane posjete Ostrogu.

Tokom boravka u manastiru dogodio se i susret koji je na njega ostavio snažan utisak.

Prišla mu je djevojka koja je bila sa svojom slijepom majkom i zamolila ga da joj se obrati, prenosi "Telegraf".

"Žena je, kada je čula njegov glas, briznula u plač, ljubila mu ruke i govorila da bi ga prepoznala među milion ljudi, jer je godinama pratila njegove emisije koje su joj bile utjeha", naveo je izvor za "Srbiju Danas".

Јадранско море

Region

Besana noć za Hrvate: More progutalo jadransku obalu

Milan Milošević nije želio da detaljno komentariše cijeli događaj.

"Tačna vam je informacija, ali ne bih govorio o detaljima", kratko je poručio za medije.

Sanjao odnose sa pola estrade

Voditelj Milan Milošević jednom prilikom je govorio o estradi i otkrio da li je nekada bio u emotivnom odnosu sa poznatom ličnošću.

Паре

Zanimljivosti

Dva znaka će ove godine živjeti bez brige o parama

"S obzirom na to da spavam danju, snovi su mi jako uvrnuti. Bukvalno sam imao intimne odnose sa pola estrade. U snovima su mi bili od najvećih zvijezda do onih koji su se tek probijali. Moji najbliži prijatelji znaju za te moje mokre čudne snove u kojima sam imao takva iskustva koja možda nikad nisam doživio u realnom životu. Ne daj Bože da kažem imena svih sa kojima sam imao intimne odnose u snu. Eto ovo nikad nisam javno rekao ali sve je to normalno jer su to sve ljudi sa kojima pričam često ili o kojima pričam često i ja, a i mediji koje uredno pratim. Podsvijest je čudo, neke od njih ne bih štapom dirnuo, a u snu su mi bili ludilo", rekao je Milan Milošević.

Inače, Milan je svoju karijeru započeo kao konobar na Santoriniju. Tamo je služio holivudske zvijezde.

Podijeli:

Tag:

Ostrog

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Кћерка Синана Сакића открила детаље мучне борбе: Имала сам рак за раком

Scena

Kćerka Sinana Sakića otkrila detalje mučne borbe: Imala sam rak za rakom

5 h

0
Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац

Scena

Mina Kostić želi dijete sa Kasperom: ''Ići ću na vještačku oplodnju''

6 h

0
Ченинг Тејтум у болници: Објавио слику из кревета

Scena

Čening Tejtum u bolnici: Objavio sliku iz kreveta

20 h

0
Откривено колико година има отац дјетета Милице Тодоровић

Scena

Otkriveno koliko godina ima otac djeteta Milice Todorović

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

27

Ko je osjećajniji tokom intimnog odnosa - muškarci ili žene?

14

21

Zakazano novo suđenje za ubistvo Slaviše Ćuluma

14

18

Minić: Sve ukazuje da će Karan ponovo pobijediti

14

15

Orban: Nećemo tolerisati miješanje u izborni proces

14

13

Očekuje se rekordna proizvodnja kafe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner