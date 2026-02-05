Poznatom voditelju pozlilo tokom posjete manastiru Ostrog

Milanovi prijatelji su posjetu ovom svetom mjestu organizovali kao iznenađenje, što ga je posebno dirnulo.

Ipak, dok je u prepunoj prostoriji slušao besjedu sveštenika, Milošević je ostao bez svijesti.

"Rekao je prijateljici da mu nije dobro, izašao je napolje i naslonio se na zid. Kada je pokušao da krene dalje, zacrnilo mu se pred očima i srušio se. Prisutni su odmah pritrčali u pomoć i brzo je došao sebi. Nakon kraće pauze zahvalio se svima koji su mu pomogli i nastavio obilazak manastira", ispričao je izvor blizak voditelju.

Milošević je kasnije povjerio prijateljici da vjeruje kako je razlog što mu je pozlilo snažan emotivni naboj zbog dugo očekivane posjete Ostrogu.

Tokom boravka u manastiru dogodio se i susret koji je na njega ostavio snažan utisak.

Prišla mu je djevojka koja je bila sa svojom slijepom majkom i zamolila ga da joj se obrati, prenosi "Telegraf".

"Žena je, kada je čula njegov glas, briznula u plač, ljubila mu ruke i govorila da bi ga prepoznala među milion ljudi, jer je godinama pratila njegove emisije koje su joj bile utjeha", naveo je izvor za "Srbiju Danas".

Milan Milošević nije želio da detaljno komentariše cijeli događaj.

"Tačna vam je informacija, ali ne bih govorio o detaljima", kratko je poručio za medije.

Sanjao odnose sa pola estrade

Voditelj Milan Milošević jednom prilikom je govorio o estradi i otkrio da li je nekada bio u emotivnom odnosu sa poznatom ličnošću.

"S obzirom na to da spavam danju, snovi su mi jako uvrnuti. Bukvalno sam imao intimne odnose sa pola estrade. U snovima su mi bili od najvećih zvijezda do onih koji su se tek probijali. Moji najbliži prijatelji znaju za te moje mokre čudne snove u kojima sam imao takva iskustva koja možda nikad nisam doživio u realnom životu. Ne daj Bože da kažem imena svih sa kojima sam imao intimne odnose u snu. Eto ovo nikad nisam javno rekao ali sve je to normalno jer su to sve ljudi sa kojima pričam često ili o kojima pričam često i ja, a i mediji koje uredno pratim. Podsvijest je čudo, neke od njih ne bih štapom dirnuo, a u snu su mi bili ludilo", rekao je Milan Milošević.

Inače, Milan je svoju karijeru započeo kao konobar na Santoriniju. Tamo je služio holivudske zvijezde.