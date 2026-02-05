Logo
Large banner

Kćerka Sinana Sakića otkrila detalje mučne borbe: Imala sam rak za rakom

Izvor:

Telegraf

05.02.2026

08:34

Komentari:

0
Кћерка Синана Сакића открила детаље мучне борбе: Имала сам рак за раком
Foto: Printscreen/Facebook/djulkica.sakic

Ćerka pokojnog pjevača Sinana Sakića, Đulkica Sakić, podijelila je potresnu priču o borbi sa karcinomom. Ona je otkrila kroz šta je prolazila ona, ali i njena porodica, koja ju je gledala u teškim stanjima.

Đulkica je na svom Instagramu podijelila fotografije sa terapija i sa pratiocima podijelila svoju priču, u nadi da će nekoga inspirisati i pomoći mu.

"Imala sam sreću. Znam to i ne uzimam zdravo za gotovo. I pored agresivne terapije i radioterapije, moja kosa je ostala. Ne zato što sam nešto "uradila bolje" već zato što je kod mene djelovalo. Na slici je hlađenje vlasišta tokom terapije. Metoda koja nekima pomogne da sačuvaju kosu, a nekima nažalost ne. Zato ovo nije obećanje. Nije pravilo. Samo moja priča. I duboko poštovanje prema svima kojima je kosa opala", jer snaga nema veze s kosom. Snaga je u prolasku kroz ovo - napisala je ona, pa nastavila:

"Imala sam rak za rakom. I svaki put sam ustajala. A onda sam ostala sa ovim jednim. I ne dam mu da me definiše. Ne dajem mu ni prostor više nego što mora da ima. Bilo je previše stresa koji sam nosila ćutke. I gubitak mog oca koji nisam uspela da prihvatim godinama. Bol je ostao u meni, a tijelo je na kraju počelo da govori. Prvo tiho. Onda glasno. Depresija. Pa bolest. Pa opet. Nekad sam bila toliko iscrpljena da sam se sudarala sa zidovima. A već sljedećeg dana - nova terapija. I išla sam. Ne zato što sam bila jaka. Nego zato što sam morala. I još sam tu. I idem dalje."

Ona je otkrila i kako je odlučila da prekine terapije, prenosi Telegraf.

Мина Костић и Мане Ћурувија

Scena

Mina Kostić želi dijete sa Kasperom: ''Ići ću na vještačku oplodnju''

"Moja borba nije bila metafora. Bila je stvarna. Moja porodica je gledala moje dno, sudaranje sa zidovima, umor koji me gasi, buncanje... I dane kada nisam bila ja. Ali gledali su i moje nebo. Momente kada sam se smejala, planirala, vjerovala. Moj suprug i moje dve najstarije kćerke nosili su ogroman teret jedan period, to me je boljelo više od svega. I tada sam odlučila: Nikada više neću dozvoliti da me gledaju u ovom svjetlu. Presekla sam. Prekinula sam radioterapije i hemoterapije. Potpisala da ih više ne želim. Taj bol više nisam htjela. Odlučila sam da vjerujem u prirodu. U sebe. I uspjela sam. Doktor mi je rekao da nikada nije vidio odlučniju ženu. Ja nisam "čuvala sebe". Ja sam živjela. Izlazila sam. Smejala se. Padala. Ustajala. Slušala razne priče, i nijedna me nije doticala. Znala sam da izađem i da posle toga završim u bolnici. Ali sam znala i da ja biram život, svaki put."

Podijeli:

Tagovi:

Sinan Sakić

Bolest

rak

Đulkica Sakić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац

Scena

Mina Kostić želi dijete sa Kasperom: ''Ići ću na vještačku oplodnju''

44 min

0
Некада је сваки ауто и свака кућа имао ово, а данас вриједе хиљаде евра

Zanimljivosti

Nekada je svaki auto i svaka kuća imao ovo, a danas vrijede hiljade evra

46 min

0
Огласио се Дачић након хапшења због напада на кућу Здравка Чолића

Srbija

Oglasio se Dačić nakon hapšenja zbog napada na kuću Zdravka Čolića

50 min

0
Вишковићу уручено шест томова енциклопедије Српске

Republika Srpska

Viškoviću uručeno šest tomova enciklopedije Srpske

50 min

0

Više iz rubrike

Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац

Scena

Mina Kostić želi dijete sa Kasperom: ''Ići ću na vještačku oplodnju''

44 min

0
Ченинг Тејтум у болници: Објавио слику из кревета

Scena

Čening Tejtum u bolnici: Objavio sliku iz kreveta

15 h

0
Откривено колико година има отац дјетета Милице Тодоровић

Scena

Otkriveno koliko godina ima otac djeteta Milice Todorović

17 h

0
Пјевачица признала да није прочитала ниједну књигу: ''Знам да читам људе''

Scena

Pjevačica priznala da nije pročitala nijednu knjigu: ''Znam da čitam ljude''

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

13

Roditelji, pazite! Povlači još jedna hrana za bebe

09

11

Ušao u pogrešan taksi, pa ga suprug vozačice pretukao nasmrt

09

05

Danas isplata za 10.105 korisnika

09

02

Organizacija starješina VRS: Srpska vidljiva na globalnoj sceni

08

57

Tramp izdao naređenje svim raspoloživim snagama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner