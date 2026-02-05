Nekada je svaki auto i svaka kuća imao ovo, a danas vrijede hiljade evra

Izvor:
Iako su striming servisi godinama potpuno dominirali muzičkom industrijom, mlađe generacije sve češće se okreću fizičkim nosačima zvuka – vinilima, CD-ovima, ali i kasetama.
Taj povratak analognom zvuku doveo je do neočekivanog rasta vrijednosti rijetkih izdanja, a pojedine kasete danas dostižu cijene koje su do prije nekoliko godina bile nezamislive.
Platforma Diskogs, jedna od najvećih svjetskih baza i tržišta za fizička muzička izdanja, objavila je listu najskupljih kaseta prodatih preko njihove platforme.
Na listi su izuzetno rijetka izdanja, često proizvedena u veoma malom broju primjeraka, a kolekcionari vjeruju da se dio njih i dalje nalazi u privatnim kolekcijama – bez jasne procjene realne vrijednosti, piše Dnevno.
Debitantna kaseta objavljena krajem 2009. godine proizvedena je u samo sedam primjeraka i sadrži tri pjesme. Jedan primjerak prodat je za 1.599 funti (oko 1.850 evra), prije svega zbog rijetkosti i činjenice da je bend kasnije postao globalno poznat.
Radi se o kolekciji od 32 kasete sa izdanjima etikete Junajted Dajaris. Iako kolekcija često sadrži duplirane snimke i nepotpune setove, jedan komplet prodat je za 1.666 dolara (oko 1.400 evra).
Prva i jedina kaseta benda Xero, koji je kasnije postao Linkin Park, prodata je za 3.260 dolara (oko 2.700 evra). Rijetkost i istorijski značaj ovog izdanja čine ga izuzetno vrijednim kolekcionarskim predmetom.
Kaseta umjetnika ranije poznatog kao Artist bila je namijenjena samo zvanicama Versaće modne revije u Parizu. Sadrži dijelove albuma Gold. Jedan primjerak prodat je za 3.600 dolara (oko 3.100 evra).
Najređe izdanje na listi – proizvedeno u samo 15 primjeraka. Na samoj kaseti nalazio se i telefonski broj prvog menadžera benda. Jedan primjerak prodat je za 3.700 dolara (oko 3.100 evra), a danas važi za gotovo mitski predmet među kolekcionarima.
Kasete su decenijama bile simbol zastarjelog formata, ali danas ih kolekcionari sve više traže. Kombinacija nostalgije, rijetkosti i istorijskog značaja pojedinih izdanja pretvara ih u ozbiljan kolekcionarski i investicioni predmet.
Stručnjaci navode da vrijednost dodatno raste ako je izdanje limitirano, ako je povezano sa ranim fazama poznatih bendova ili ako je distribuirano u vrlo malom broju primeraka.
Ako imate stare kasete na tavanu ili u fiokama, moguće je da u rukama držite kolekcionarski primerak čija je vrijednost znatno veća nego što pretpostavljate.
