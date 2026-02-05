Nekada je svaki auto i svaka kuća imao ovo, a danas vrijede hiljade evra

Iako su striming servisi godinama potpuno dominirali muzičkom industrijom, mlađe generacije sve češće se okreću fizičkim nosačima zvuka – vinilima, CD-ovima, ali i kasetama.

Taj povratak analognom zvuku doveo je do neočekivanog rasta vrijednosti rijetkih izdanja, a pojedine kasete danas dostižu cijene koje su do prije nekoliko godina bile nezamislive.

Platforma Diskogs, jedna od najvećih svjetskih baza i tržišta za fizička muzička izdanja, objavila je listu najskupljih kaseta prodatih preko njihove platforme.

Na listi su izuzetno rijetka izdanja, često proizvedena u veoma malom broju primjeraka, a kolekcionari vjeruju da se dio njih i dalje nalazi u privatnim kolekcijama – bez jasne procjene realne vrijednosti, piše Dnevno.

Top 5 najskupljih kaseta ikada prodatih

5. mjesto – Ghost (švedski metal bend)

Debitantna kaseta objavljena krajem 2009. godine proizvedena je u samo sedam primjeraka i sadrži tri pjesme. Jedan primjerak prodat je za 1.599 funti (oko 1.850 evra), prije svega zbog rijetkosti i činjenice da je bend kasnije postao globalno poznat.

4. mjesto – Untieddiaries 1979–87

Radi se o kolekciji od 32 kasete sa izdanjima etikete Junajted Dajaris. Iako kolekcija često sadrži duplirane snimke i nepotpune setove, jedan komplet prodat je za 1.666 dolara (oko 1.400 evra).

3. mjesto – Xero

Prva i jedina kaseta benda Xero, koji je kasnije postao Linkin Park, prodata je za 3.260 dolara (oko 2.700 evra). Rijetkost i istorijski značaj ovog izdanja čine ga izuzetno vrijednim kolekcionarskim predmetom.

2. mjesto – The Versace Experience – Prelude 2 Gold (Prince)

Kaseta umjetnika ranije poznatog kao Artist bila je namijenjena samo zvanicama Versaće modne revije u Parizu. Sadrži dijelove albuma Gold. Jedan primjerak prodat je za 3.600 dolara (oko 3.100 evra).

1. mjesto – Deftness (1990)

Najređe izdanje na listi – proizvedeno u samo 15 primjeraka. Na samoj kaseti nalazio se i telefonski broj prvog menadžera benda. Jedan primjerak prodat je za 3.700 dolara (oko 3.100 evra), a danas važi za gotovo mitski predmet među kolekcionarima.

Zašto kasete ponovo dobijaju na vrijednosti

Kasete su decenijama bile simbol zastarjelog formata, ali danas ih kolekcionari sve više traže. Kombinacija nostalgije, rijetkosti i istorijskog značaja pojedinih izdanja pretvara ih u ozbiljan kolekcionarski i investicioni predmet.

Stručnjaci navode da vrijednost dodatno raste ako je izdanje limitirano, ako je povezano sa ranim fazama poznatih bendova ili ako je distribuirano u vrlo malom broju primeraka.

Ako imate stare kasete na tavanu ili u fiokama, moguće je da u rukama držite kolekcionarski primerak čija je vrijednost znatno veća nego što pretpostavljate.