Nevjerovatan prizor: Naučnici snimili morske nemani, zatekli nešto što niko nije očekivao

Naučnici sa splitskog Instituta za okeanografiju i ribarstvo su tokom redovnog monitoringa vještačkih grebena, u njihovoj neposrednoj blizini, zatekli murinu i ugora kako dijele istu rupu.

Veštački grebeni, koji su deo projekta #CLIMAREST, dizajnirani su kako bi privukli hobotnice i stvorili povoljne uslove za njihov život i razmnožavanje. Međutim, kako to obično biva, grebeni su privukli i ove dve ribe, koje hobotnice vide isključivo kao hranu.

"Zajedničko korišćenje rupe kod ugora i murine nije neuobičajeno, zapravo se dešava prilično često. Posmatranja u Sredozemnom moru pokazuju da ribe u takvim slučajevima nisu agresivne jedna prema drugoj, već mirno koegzistiraju", poručili su s Instituta.

Obe vrste su noćni predatori koji veći deo dana provode skriveni u procepima među stenama. Istraživanja pokazuju da su murine uglavnom stacionarne, dok se ugori kreću znatno širim područjem. To sugeriše da do susreta dolazi kada ugor privremeno nastani skrovište koje murina možda već duže koristi.

Zanimljivo je da su na istom snimku vidljivi i „čistači“, koji takođe žive u procepima. Ribe koje danju borave u tim skrovištima poznate su po svom simbiotskom odnosu sa kozicama čistačima (Lysmata seticaudata), koje se hrane njihovim ektoparazitima i odumrlom kožom.

