Logo
Large banner

Naučnici ukazuju na rizik od globalne katastrofe

Izvor:

Agencije

27.01.2026

17:22

Komentari:

0
Научници указују на ризик од глобалне катастрофе
Foto: Pexel/SingingAngler

Predsjednik organizacije "Bilten atomskih naučnika" Aleksandra Bel upozorila je da "sat sudnjeg dana" pokazuje samo 85 sekundi do ponoći, čime naučnici ukazuju na rizik od globalne katastrofe usljed kršenja kontrole nuklearnog naoružanja.

"To je surova istina, ali ovo je naša realnost. Sada je 85 sekundi do ponoći. Ovo je najbliže vrijeme ikada do ponoći", rekla je Belova novinarima.

Лидија Бачић

Scena

Ne može da obuzda ogromne grudi: Skinula se Lidija Bačić

"Sat sudnjeg dana" je 2025. godine pokazivao 89 sekundi do ponoći.

Naučnici na ovaj način ukazuju na rizik od globalne katastrofe povodom kršenja kontrole nuklearnog naoružanja, sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao zbog širenja upotrebe vještačke inteligencije.

kulen kobasica

Svijet

Kulen iz Banata stigao do Madagaskara

Neprofitna organizacija sa sjedištem u Čikagu kreirala je sat 1947. godine, tokom tenzija u vremenu Hladnog rata koje su uslijedile nakon Drugog svjetskog rata.

Podijeli:

Tagovi:

smak svijeta

naučnici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Два мушкарца ухапшена због крађе и уништавања преко 100 гробова

Region

Dva muškarca uhapšena zbog krađe i uništavanja preko 100 grobova

49 min

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Region

Upetljan i predsjednik Jakov Milatović: Oglasila se Mirjana Pajković

49 min

0
Познати фудбалер постао отац са 11 година

Fudbal

Zvuči nestvarno: Poznati fudbaler postao otac sa 11 godina

58 min

0
Један предмет који је припадао Светом Сави и данас се чува у Србији

Srbija

Jedan predmet koji je pripadao Svetom Savi i danas se čuva u Srbiji

59 min

0

Više iz rubrike

Руски научници програмирали роботску руку која користи мождане сигнале

Nauka i tehnologija

Ruski naučnici programirali robotsku ruku koja koristi moždane signale

3 h

0
Јутјуб платформа телефон

Nauka i tehnologija

Jutjub dobija još više AI funkcija

1 d

0
Мета прави заокрет: Шта планирају?

Nauka i tehnologija

Meta pravi zaokret: Šta planiraju?

2 d

0
Зашто људи који хрчу не пробуде себе - Одговор је у начину функционисања мозга

Nauka i tehnologija

Zašto ljudi koji hrču ne probude sebe - Odgovor je u načinu funkcionisanja mozga

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

57

Mina Kostić slomljena od bola: Objavila srceparajuće riječi

17

51

Bogdanoviću šest miliona godišnje za povratak u Partizan

17

49

Prilika za posao: Poljaci otvaraju tvornicu u Srpskoj

17

47

Njemačkoj hitno potrebni strani radnici

17

43

Emotivna ispovijest surogat majke: ''Svi misle da je predaja bebe najteži momenat, ali nije''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner