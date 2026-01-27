Izvor:
Agencije
27.01.2026
17:22
Komentari:0
Predsjednik organizacije "Bilten atomskih naučnika" Aleksandra Bel upozorila je da "sat sudnjeg dana" pokazuje samo 85 sekundi do ponoći, čime naučnici ukazuju na rizik od globalne katastrofe usljed kršenja kontrole nuklearnog naoružanja.
"To je surova istina, ali ovo je naša realnost. Sada je 85 sekundi do ponoći. Ovo je najbliže vrijeme ikada do ponoći", rekla je Belova novinarima.
Scena
Ne može da obuzda ogromne grudi: Skinula se Lidija Bačić
"Sat sudnjeg dana" je 2025. godine pokazivao 89 sekundi do ponoći.
Naučnici na ovaj način ukazuju na rizik od globalne katastrofe povodom kršenja kontrole nuklearnog naoružanja, sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao zbog širenja upotrebe vještačke inteligencije.
Svijet
Kulen iz Banata stigao do Madagaskara
Neprofitna organizacija sa sjedištem u Čikagu kreirala je sat 1947. godine, tokom tenzija u vremenu Hladnog rata koje su uslijedile nakon Drugog svjetskog rata.
Region
49 min0
Region
49 min0
Fudbal
58 min0
Srbija
59 min0
Nauka i tehnologija
3 h0
Nauka i tehnologija
1 d0
Nauka i tehnologija
2 d0
Nauka i tehnologija
2 d0
Najnovije
Najčitanije
17
57
17
51
17
49
17
47
17
43
Trenutno na programu