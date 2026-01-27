Predsjednik organizacije "Bilten atomskih naučnika" Aleksandra Bel upozorila je da "sat sudnjeg dana" pokazuje samo 85 sekundi do ponoći, čime naučnici ukazuju na rizik od globalne katastrofe usljed kršenja kontrole nuklearnog naoružanja.

"To je surova istina, ali ovo je naša realnost. Sada je 85 sekundi do ponoći. Ovo je najbliže vrijeme ikada do ponoći", rekla je Belova novinarima.

"Sat sudnjeg dana" je 2025. godine pokazivao 89 sekundi do ponoći.

Naučnici na ovaj način ukazuju na rizik od globalne katastrofe povodom kršenja kontrole nuklearnog naoružanja, sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao zbog širenja upotrebe vještačke inteligencije.

Neprofitna organizacija sa sjedištem u Čikagu kreirala je sat 1947. godine, tokom tenzija u vremenu Hladnog rata koje su uslijedile nakon Drugog svjetskog rata.