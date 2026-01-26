Jutjub dobija još više AI funkcija

Uskoro ćete moći da pravite Shorts video-snimke koristeći AI-generisanu verziju sebe.

Jutjub je podjednako oprezan kada je u pitanju porast takozvanog "AI smeća" kao i korisnici, ali upravo zato će se na platformi u bliskoj budućnosti pojaviti još više AI-generisanog sadržaja.

U opširnoj objavi na blogu, u kojoj je predstavio planove Jutjuba za 2026. godinu, izvršni direktor Nil Mohan rekao je da će kompanija nastaviti da prihvata ovu novu "kreativnu granicu" tako što će uskoro omogućiti kreatorima da prave Shorts video-snimke koristeći svoje AI-generisane likove.

Mohan nije ulazio u detalje o tome kako će ova funkcija tačno raditi kada bude lansirana, ali je priznao da su kritičan problem deepfake sadržaji koji trenutno zagađuju internet, te je ponovo potvrdio podršku kompanije novim zakonima, poput NO FAKES Acta.

utjub takođe omogućava svojim kreatorima da se zaštite od neovlašćenog korišćenja sopstvenog lika pomoću funkcije za detekciju koja skenira novo postavljene video-snimke u potrazi za podudaranjima.

Među ostalim novim AI funkcijama pomenutim u objavi nalaze se i platforma Playables, koja je trenutno u beta fazi i omogućava pravljenje igara pomoću modela Gemini 3 uz samo jedan tekstualni upit, kao i novi alati za kreiranje muzike.

Istovremeno, Mohan je rekao da Jutjub unapređuje postojeće sisteme namijenjene borbi protiv spama, klikbejta i AI sadržaja niskog kvaliteta.

Dodao je i da je u decembru u prosjeku šest miliona gledalaca dnevno gledalo više od 10 minuta AI sinhronizovanog sadržaja, uprkos problemima koje su slične funkcije imale na konkurentskim platformama.

Mohan nije precizirao kada možemo da očekujemo novu funkciju generisanja AI likova za Shorts.