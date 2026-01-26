Logo
Large banner

U Brčkom uhapšena tri maloljetnika: Počinili čak 20 krivičnih djela

Izvor:

Avaz

26.01.2026

16:49

Komentari:

0
У Брчком ухапшена три малољетника: Починили чак 20 кривичних дјела

Policija Brčko distrikta je tokom prošle sedmice realizovala dvije operativne akcije kodnih naziva "Nomad" i "Ulov", u okviru kojih je rasvijetljeno ukupno 20 krivičnih djela imovinske prirode, pronađeni otuđeni predmeti te uhapšeni izvršioci ovih krivičnih djela.

Akcija "Nomad"

Operativna akcija "Nomad" završena je 20. januara 2026. godine, a provedena je u saradnji s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, odnosno Policijske uprave Čelić.

rajaner ryanair pixabay

Svijet

Rajaner najavio dodatno poskupljenje avio-karata

Tokom ove akcije rasvijetljeno je ukupno pet krivičnih djela, od kojih su četiri izvršena na području užeg gradskog jezgra Brčko distrikta, dok je jedno krivično djelo počinjeno na području Čelića.

- U vezi s izvršenjem navedenih krivičnih djela policija je identifikovala jedno maloljetno lice iz Brčkog, za koje postoje osnovi sumnje da je počinilo tri krivična djela teška krađa, jedno krivično djelo krađa, kao i jedno krivično djelo pripremanje krivičnog djela, u skladu s odredbama Krivičnog zakona Brčko distrikta. Tokom realizacije akcije pronađeni su predmeti otuđeni u izvršenju ovih krivičnih djela, a nakon kriminalističke obrade maloljetno lice je lišeno slobode - saopćili su iz Policije Brčko distrikta.

Akcija "Ulov"

Dan kasnije, 21. januara, završena je i operativna akcija "Ulov", u okviru koje je rasvijetljeno ukupno 15 krivičnih djela počinjenih na području naselja Brka, Bukvik i Ulovići. Policija je u vezu s izvršenjem ovih djela dovela jedno lice rođeno 2002. godine, kao i dva maloljetna lica, svi iz Brčkog.

илу-водостај-25112025

Gradovi i opštine

Očekuje se povećani protok Drine

- Prema prikupljenim saznanjima, osumnjičeni se dovode u vezu s izvršenjem osam krivičnih djela teška krađa, četiri krivična djela teška krađa u vezi sa saizvršilaštvom, jednog krivičnog djela krađa te dva krivična djela oštećenje tuđe stvari, takođe prema Krivičnom zakonu Brčko distrikta. Tokom akcije pronađeni su predmeti otuđeni u izvršenju navedenih krivičnih djela, a sva lica su nakon kriminalističke obrade lišena slobode - dodali su iz brčanske policije.

Iz Policije Brčko distrikta je saopšteno da će protiv navedenih lica u narednom periodu Kantonalnom tužilaštvu biti dostavljeni izvještaji o počinjenim krivičnim djelima.

Podijeli:

Tagovi:

Brčko

hapšenje

maloljetnici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Region

Od ponoći skuplje gorivo: Ovo su nove cijene

3 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Poznat identitet ubice Živka: Likvidirao ga u šumi, a evo gdje se i krio

3 h

0
Америка након 80 година напустила Свјетску здравствену организацију, одлуком Доналда Трампа САД су изашле из СЗО

Svijet

Tramp šalje izaslanika u Minesotu: Strog, ali pravedan

3 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Teška saobraćajna nesreća: Automobil prepolovljen od sudara, među povrijeđenima i dijete

3 h

0

Više iz rubrike

Lisice zatvor pritvor

Hronika

Poznat identitet ubice Živka: Likvidirao ga u šumi, a evo gdje se i krio

3 h

0
Сутра славимо Светог Саву: Погледајте зашто на овај дан треба бити вриједан

Hronika

Sutra slavimo Svetog Savu: Pogledajte zašto na ovaj dan treba biti vrijedan

3 h

0
Ухапшен убица Живка Бакића

Hronika

Uhapšen ubica Živka Bakića

3 h

0
Одређен притвор осумњиченом за искориштавање дјеце за порнографију

Hronika

Određen pritvor osumnjičenom za iskorištavanje djece za pornografiju

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

46

Trebinjski srednjoškolci čekaju normalno grijanje

19

44

Vranješ: Posjeta Dodika Izraelu potvrđuje nastavak decenijskog partnerstva

19

40

Pokušao da ubije psa lutalicu, pa pogodio brata

19

38

Memorijalna akademija u znak sjećanja na žrtve Holokausta

19

37

Banjalučani se guše u smogu: Ni maske ne mogu pomoći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner