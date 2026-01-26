U Brčkom uhapšena tri maloljetnika: Počinili čak 20 krivičnih djela

Policija Brčko distrikta je tokom prošle sedmice realizovala dvije operativne akcije kodnih naziva "Nomad" i "Ulov", u okviru kojih je rasvijetljeno ukupno 20 krivičnih djela imovinske prirode, pronađeni otuđeni predmeti te uhapšeni izvršioci ovih krivičnih djela.

Akcija "Nomad"

Operativna akcija "Nomad" završena je 20. januara 2026. godine, a provedena je u saradnji s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, odnosno Policijske uprave Čelić.

Tokom ove akcije rasvijetljeno je ukupno pet krivičnih djela, od kojih su četiri izvršena na području užeg gradskog jezgra Brčko distrikta, dok je jedno krivično djelo počinjeno na području Čelića.

- U vezi s izvršenjem navedenih krivičnih djela policija je identifikovala jedno maloljetno lice iz Brčkog, za koje postoje osnovi sumnje da je počinilo tri krivična djela teška krađa, jedno krivično djelo krađa, kao i jedno krivično djelo pripremanje krivičnog djela, u skladu s odredbama Krivičnog zakona Brčko distrikta. Tokom realizacije akcije pronađeni su predmeti otuđeni u izvršenju ovih krivičnih djela, a nakon kriminalističke obrade maloljetno lice je lišeno slobode - saopćili su iz Policije Brčko distrikta.

Akcija "Ulov"

Dan kasnije, 21. januara, završena je i operativna akcija "Ulov", u okviru koje je rasvijetljeno ukupno 15 krivičnih djela počinjenih na području naselja Brka, Bukvik i Ulovići. Policija je u vezu s izvršenjem ovih djela dovela jedno lice rođeno 2002. godine, kao i dva maloljetna lica, svi iz Brčkog.

- Prema prikupljenim saznanjima, osumnjičeni se dovode u vezu s izvršenjem osam krivičnih djela teška krađa, četiri krivična djela teška krađa u vezi sa saizvršilaštvom, jednog krivičnog djela krađa te dva krivična djela oštećenje tuđe stvari, takođe prema Krivičnom zakonu Brčko distrikta. Tokom akcije pronađeni su predmeti otuđeni u izvršenju navedenih krivičnih djela, a sva lica su nakon kriminalističke obrade lišena slobode - dodali su iz brčanske policije.

Iz Policije Brčko distrikta je saopšteno da će protiv navedenih lica u narednom periodu Kantonalnom tužilaštvu biti dostavljeni izvještaji o počinjenim krivičnim djelima.