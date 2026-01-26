Teška saobraćajna nesreća: Automobil prepolovljen od sudara, među povrijeđenima i dijete

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se u nedjelju oko 11:25 časova na nekategorisanom putu između Privlake i državnog puta D-55, na pravcu Vinkovci - Županja.

Automobil sa srpskim registarskim oznakama, kojim je upravljao 63-godišnjak, zbog neprilagođene brzine je u krivini izgubio kontrolu nad vozilom i prešao u suprotnu saobraćajnu traku.

Frontalni sudar i potpuno uništeno vozilo

U tom trenutku iz suprotnog pravca nailazio je putnički automobil đakovačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 44-godišnjak. Došlo je do frontalnog sudara, a jačina udara bila je tolika da se automobil sa srpskim oznakama raspao, pri čemu su se prednji i zadnji dio vozila razdvojili.

Povrijeđeni vozači i putnici, slijedi krivična prijava

Teške tjelesne povrede u nesreći zadobili su 63-godišnji vozač i dijete koje se nalazilo u njegovom vozilu. Lakše povrede zadobili su vozač drugog automobila, kao i tri putnika - 42-godišnja žena, 63-godišnja žena i dijete.

Zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je povrijeđeno više ljudi, policija protiv 63-godišnjeg vozača podnosi krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu.