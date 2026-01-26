Užas u komšiluku: Muškarac zlostavljao i silovao članove porodice

Izvor:
Indeks
26.01.2026
12:48
Komentari:0
Županijsko državno tužilaštvo (ŽDO) u Puli je, nakon provedene dokazne radnje prvog ispitivanja, pokrenulo kriminalističku istragu protiv 43-godišnjaka kojeg sumnjiče za niz krivičnih djela, među kojima su porodično nasilje i silovanje.
Pulski ŽDO je precizirao kako se 43-godišnjak sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu, na području Istarske županije, počinio krivično djelo nasilja u obitelji, dva krivična djela povrede djetetovih prava, te po jedno krivično djelo tjelesne povrede prema bliskoj osobi, i prijetnje prema bliskoj osobi. Uz to, 43-godišnjak se sumnjiči da je u aprilu 2023. počinio jedno teško krivično djelo protiv polne slobode.
Hronika
Horor kod Banjaluke: Otac hapšen zbog obljube kćerki, pritvorena i majka
Tužilaštvo je sudu istrage Županijskog suda u Puli podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv 43-godišnjaka zbog opasnosti od ometanja krivičnog postupka uticajem na svjedoke i opasnosti od ponavljanja krivičnog djela te je sudija istrage prijedlog prihvatio i odredio okrivljeniku istražni zatvor po obje predložene osnove.
Svijet
Gradonačelnika gađali protivtenkovskom raketom: Nevjerovatan snimak atentata!
Najnovije
Najčitanije
16
24
16
20
16
15
16
14
16
10
Trenutno na programu