Užas u komšiluku: Muškarac zlostavljao i silovao članove porodice

Indeks

26.01.2026

12:48

Foto: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Županijsko državno tužilaštvo (ŽDO) u Puli je, nakon provedene dokazne radnje prvog ispitivanja, pokrenulo kriminalističku istragu protiv 43-godišnjaka kojeg sumnjiče za niz krivičnih d‌jela, među kojima su porodično nasilje i silovanje.

Pulski ŽDO je precizirao kako se 43-godišnjak sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu, na području Istarske županije, počinio krivično d‌jelo nasilja u obitelji, dva krivična d‌jela povrede d‌jetetovih prava, te po jedno krivično d‌jelo tjelesne povrede prema bliskoj osobi, i prijetnje prema bliskoj osobi. Uz to, 43-godišnjak se sumnjiči da je u aprilu 2023. počinio jedno teško krivično d‌jelo protiv polne slobode.

Tužilaštvo je sudu istrage Županijskog suda u Puli podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv 43-godišnjaka zbog opasnosti od ometanja krivičnog postupka uticajem na svjedoke i opasnosti od ponavljanja krivičnog d‌jela te je sudija istrage prijedlog prihvatio i odredio okrivljeniku istražni zatvor po obje predložene osnove.

Hrvatska

Silovanje

Istra

