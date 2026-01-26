Iz lovačke puške gađao psa lutalicu pa ranio brata

Pripadnici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje podnijeli su krivičnu prijavu protiv muškarca čiji su inicijali S.B. jer je, ciljajući psa lutalicu, hicem iz lovačke puške ranio brata.

Prema saopštenju Uprave policije Crne Gore, povrijeđeni se javio u bolnicu u Bijelom Polju sa ranom butine, koju je zadobio od zalutalog metka.

"Sumnja se da je S.B, dok je lovio sa svojim bratom i postupajući nepažljivo i suprotno pravilima bezbjednog rukovanja oružjem, iz lovačke puške pokušao da usmrti psa lutalicu sa udaljenosti od oko 150 metara, ali je metak pogodio njegovog brata", navodi se u saopštenju.

Tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju kvalifikovao je djelo kao izazivanje opšte opasnosti.

Od S.B. je oduzeta lovačka puška sa 16 metaka, a od njegovog brata puška sa 13 metaka.

Oduzeto oružje biće predato nadležnom organu radi vođenja upravnog postupka sa prijedlogom za trajno oduzimanje.