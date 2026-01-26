Logo
Large banner

Iz lovačke puške gađao psa lutalicu pa ranio brata

Izvor:

SRNA

26.01.2026

11:26

Komentari:

0
Из ловачке пушке гађао пса луталицу па ранио брата

Pripadnici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje podnijeli su krivičnu prijavu protiv muškarca čiji su inicijali S.B. jer je, ciljajući psa lutalicu, hicem iz lovačke puške ranio brata.

Prema saopštenju Uprave policije Crne Gore, povrijeđeni se javio u bolnicu u Bijelom Polju sa ranom butine, koju je zadobio od zalutalog metka.

"Sumnja se da je S.B, dok je lovio sa svojim bratom i postupajući nepažljivo i suprotno pravilima bezbjednog rukovanja oružjem, iz lovačke puške pokušao da usmrti psa lutalicu sa udaljenosti od oko 150 metara, ali je metak pogodio njegovog brata", navodi se u saopštenju.

Tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju kvalifikovao je djelo kao izazivanje opšte opasnosti.

Od S.B. je oduzeta lovačka puška sa 16 metaka, a od njegovog brata puška sa 13 metaka.

Oduzeto oružje biće predato nadležnom organu radi vođenja upravnog postupka sa prijedlogom za trajno oduzimanje.

Podijeli:

Tagovi:

Pucnjava

pas lutalica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Укинута пресуда за убиство сарајевских полицајаца

Hronika

Ukinuta presuda za ubistvo sarajevskih policajaca

1 h

0
Навијачи Торциде напали навијаче Црвене звезде у Тузли, десетине ухапшених, повријеђен полицајац хаос напад на Делије

Hronika

Huligani predati u nadležnost Tužilaštva TK, evo za šta ih terete

1 h

0
Апсурдност БиХ: "Када се неко крсти, то "шокирао јавност", а када прими ислам, то је "сретна вијест"

Društvo

Apsurdnost BiH: "Kada se neko krsti, to "šokirao javnost", a kada primi islam, to je "sretna vijest"

1 h

0
Менаџерка бордела открила најнеобичнији захтјев који је икада чула од клијента: "И оде кући жени"

Ljubav i seks

Menadžerka bordela otkrila najneobičniji zahtjev koji je ikada čula od klijenta: "I ode kući ženi"

2 h

0

Više iz rubrike

Превозници у Црној Гори блокирају Луку Бар

Region

Prevoznici u Crnoj Gori blokiraju Luku Bar

3 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Auto sletio u Neretvu. Poginuo muškarac

23 h

0
Двоје мале д‌јеце изгубило вид послије забаве са ласерима

Region

Dvoje male d‌jece izgubilo vid poslije zabave sa laserima

1 d

0
Кнежевић: Садашња влада Хрватима даје и што не траже, Србима ни оно што им припада

Region

Knežević: Sadašnja vlada Hrvatima daje i što ne traže, Srbima ni ono što im pripada

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

50

Minić o sačekuši u Tuzli: Brine policijska reakcija

12

48

Užas u komšiluku: Mušarac zlostavljao i silovao članove porodice

12

39

Gradonačelnika gađali protivtenkovskom raketom: Nevjerovatan snimak atentata!

12

33

Minić mljekarima: Majstori, nećete sa traktorima pred Vladu

12

31

Ovo se nikad nije dogodilo na Grend slemu – istorija na Australijan openu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner