Huligani predati u nadležnost Tužilaštva TK, evo za šta ih terete

ATV

26.01.2026

11:04

Навијачи Торциде напали навијаче Црвене звезде у Тузли, десетине ухапшених, повријеђен полицајац хаос напад на Делије
Uhapšeni huligani koji su napali navijače Crvene zvezde u Tuzli terete se za krivično djelo učestvovanje u grupi ljudi koja učini krivično djelo. Nakon kriminalističke obrade u Upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona su uz izvještaj predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva TK.

Uhapšeno je 14 lica, od kojih je 11 državljana Republike Hrvatske i tri državljana BiH.

delije

Hronika

Da li je Torcida imala dojavu o putanji Delija?

"Oni su osumnjičeni da su 24. januara oko 22 sata u naselju Gornje Dubrave u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla, sačekali grupu ljudi na povratku avionom iz Malmea (Švedska), te upotrebom fizičke sile, drvenih palica, metalnih šipki i drugih predmeta izvršili napad na njih, prilikom čega je povrijeđeno više od 20 lica. Četiri lica su teško tjelesno povrijeđena, dok je lakše tjelesne povrede zadobilo još 17 lica, među kojima je i jedan policijski službenik UP MUP-a TK. Tokom ovog napada je oštećeno i više putničkih vozila koji su bili parkirani u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla", saopšteno je iz Tužilaštva.

нападнапад на навијаче звезде тузла

Hronika

Ovo su imena teško povrijeđenih u Tuzli: Svi su iz Republike Srpske

Protiv osumnjičenih će danas biti donesena naredba o provođenju istrage. Oni će biti ispitani u Tužilaštvu TK, te će se najvjerovatnije za sve osumnjičene nadležnom sudu staviti prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora.

Više informacija o ovom predmetu i događajima će biti saopćeno nakon donošenja tužilačke odluke

napad na navijače Zvezde

Tuzla

Tužilaštvo BiH

