Auto škola i komisija pod istragom: Mito za polaganje ispita

ATV

26.01.2026

08:09

Ауто школа и комисија под истрагом: Мито за полагање испита

Tužilaštvo Kantona Sarajevo istražuje više članova Komisije za polaganje vozačkih ispita, pomoćnika kantonalnog ministra za saobraćaj i vlasnika jedne auto-škole zbog uzimanja mita od kandidata koji su polagali vozački ispit.

"Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS, po nalogu postupajućih tužilaca Tužilaštva KS, jutros su započeli realizaciju akcije kodnog naziva "Abstergo" zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja i Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem", navode iz MUP-a Kantona Sarajevo.

U akciji "Abstergo" u toku su pretresi na 15 lokacija na području Kantona Sarajevo.

Akcija Abstergo

Kanton Sarajevo

