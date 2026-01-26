Akcija policije u KS: Pretresi na 15 lokacija

Izvor:
ATV
26.01.2026
07:38
Komentari:0
Policija u Sarajevo počela je akciju "Abstergo", a u toku su pretresi na 15 lokacija na području Kantona.
"Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS, po nalogu postupajućih tužilaca Tužilaštva KS, jutros su započeli realizaciju akcije kodnog naziva "Abstergo" zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja i Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem", navode iz MUP-a Kantona Sarajevo.
Uskoro opširnije...
