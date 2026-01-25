Potvrđeno iz MUP-a TK: Nakon sačekuše za "Delije" uhapšeno 14 osoba, 11 su državljani Hrvatske

U "sačekuši" koju su napravili navijači Hajduka, popularna "Torcida", u mjestu Gornje Dubrave kod Međunarodnog aerodroma Tuzla povrijeđene su 23 osobe, a među njima i jedan policajac.

Iz MUP-a Tuzlanskog kantona rekli su da je tokom kriminalističke istrage utvrđeno da se 14 osoba dovodi u vezu sa počinjenjem krivičnog djela.

Hronika Detalji obračuna u Tuzli: Policajac među 23 povrijeđenih, zadržane 93 osobe

"U vezi događaja koji se desio 24.01.2026.godine ispred aerodroma Dubrave, kojom prilikom je više lica povrijeđeno, tokom kriminalističke istrage je utvrđeno da se 14 lica direktno dovodi u vezu sa počinjenjem krivičnog djela, (11 lica su državljani Republike Hrvatske a 3 lica državljani Bosne i Hercegovine) te je istima u skladu sa uputstvima dežurnog kantonalnog tužilaštva oduzeta sloboda, trenutno se nalaze u prostorijama za zadržavanje Uprave policije MUP TK-a, a nakon kriminalističke obrade isti će biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona", navode iz MUP-a TK.

Podsjetimo, 23 osobe su povrijeđene, a čak 93 zadržane u policijskoj stanici poslije masovne tuče navijača Hajduka i Crvene zvezde u blizini međunarodnog aerodroma.