Jeziva tragedija: Automobil završio u Neretvi, poginuo muškarac

Izvor:
Agencije
25.01.2026
16:02
Komentari:0
Muškarac (63) je poginuo prilikom slijetanja automobila u korito rijeke Neretve u mjestu Krvavac.
Policija je oko 9.30 sati zaprimila dojavu o vozilu koje pluta u koritu rijeke Neretve u Krvavcu. Na mjesto događaja su odmah izišle sve hitne službe odnosno policija, vatrogasci i HGSS, navode iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.
Kako su saopštili, vozilo je izvučeno iz rijeke i u njemu je pronađeno tijelo 63-godišnjeg muškarca.
"Čeka se policijski uviđaj i utvrđivanje okolnosti pod kojima je vozilo sletjelo u rijeku Neretvu" poručili su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.
Društvo
40 min0
Svijet
55 min0
Republika Srpska
1 h0
Društvo
1 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu