Jeziva tragedija: Automobil završio u Neretvi, poginuo muškarac

Izvor:

Agencije

25.01.2026

16:02

Komentari:

0
Foto: Facebook / Javna Vatrogasna Postrojba Metković

Muškarac (63) je poginuo prilikom slijetanja automobila u korito rijeke Neretve u mjestu Krvavac.

Policija je oko 9.30 sati zaprimila dojavu o vozilu koje pluta u koritu rijeke Neretve u Krvavcu. Na mjesto događaja su odmah izišle sve hitne službe odnosno policija, vatrogasci i HGSS, navode iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Kako su saopštili, vozilo je izvučeno iz rijeke i u njemu je pronađeno tijelo 63-godišnjeg muškarca.

"Čeka se policijski uviđaj i utvrđivanje okolnosti pod kojima je vozilo sletjelo u rijeku Neretvu" poručili su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

