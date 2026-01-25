"Autoputevi Srpske" odgovorili Kresojeviću: "Svjesno i zlonamjerno obmanuo javnost"

Auto-putevima u Republici Srpskoj prošle godine kretalo se 7.500.655 vozila, a od putarine je ostvaren prihod od 39.086.620 KM, saopšteno je iz Javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske.

Ovi podaci, kako ističu, demantuju tvrdnje narodnog poslanika PDP-a Bojana Kresojevića da Autoputevi Republike Srpske ne vode računa o bezbjednosti saobraćaja, jer, navodno, zbog visokih cijena putarine, vozači izbjegavaju vožnju auto-putem.

Iz Autoputeva ukazuju da je Kresojević svjesno i zlonamjerno obmanuo javnost tvrdeći da je putarina u Republici Srpskoj najviša u regionu ili Evropi, te kao primjer naveo cijene vinjeta u Sloveniji i Austriji.

Ističu da je riječ o različitim sistemima naplate putarine koje se ne mogu porediti, jer se u Srpskoj naplata odvija u zatvorenom sistemu, a u Austriji i Sloveniji putem vinjeta.

Pojašnjavaju da vinjete, kao način naplate putarine, koriste zemlje sa visokorazvijenim tranzitnim saobraćajem i korisnici imaju mogućnost da biraju vinjete na sedmičnom, mjesečnom i godišnjem nivou.

"Republika Srpska, koja u mreži auto-puteva ima 111 kilometara saobraćajnica prvog ranga i u izgradnji gotovo još toliko, putarinu naplaćuje u zatvorenom sistemu, koji karakterišu ulazno/izlazne rampe na svim uključenjima na auto-put, te plaćanje po pređenom kilometru", dodaju iz Autoputeva.

Takav sistem naplate putarine, kako navode, koristi se i u Federaciji BiH, Srbiji, Hrvatskoj, kao i u Francuskoj, Italiji, Španiji, Grčkoj, Portugalu.

"Ne stoje Kresojevićeve tvrdnje o "najskupljoj putarini" u Evropi, jer je cijena po pređenom kilometru u Republici Srpskoj usklađena sa regionom i iznosi u prosjeku 10 feninga, a istovremeno je niža u odnosu na druge evropske zemlje, koje koriste zatvoreni sistem naplate putarine", navode iz Autoputeva.

Kako ističu, najviša cijena putarine u Republici Srpskoj za putnička vozila je na relaciji od Kostajnice kod Doboja do Čatrnje kod Gradiške i iznosi 11 KM za 111 kilometara pređenog auto-puta.

"Osim toga, treba naglasiti da je korisnicima elektronske naplate putarine, preduzeće Autoputevi Republike Srpske omogućilo popust pri svakoj dopuni korisničkih računa u iznosu od 15 odsto", navodi se u saopštenju.

Iz ovog preduzeća dodaju da o bezbjednosti saobraćaja govori neko ko je nenajavljeno došao na naplatnu stanicu i ko zna koliko dugo snimao video-poruku, ugrožavajući kako ličnu, tako i bezbjednost zaposlenih i svih učesnika u saobraćaju.