Dodik: Evropi će se vratiti ono što su nama radili - Tramp će brzo završiti Grenland

Evropa je godinama bila podanička u odnosu na Ameriku i sada dolazi u poziciju da kmeči zato što joj dešava sve ono što su nama uradili i na Kosovu i u Republici Srpskoj, što su nas bombardovali bez odluke Savjeta bezbjednosti i što su rekli da je vladavina prava samo ono što oni misle, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Na pitanje kakva su mu očekivanja, da li će predsjednik SAD Donald Tramp uspjeti da uzme Grenland, Dodik je za beogradsku "Politiku" rekao da je Amerika i dalje najmoćnija zemlja svijeta i da jedva čeka da se to desi, te da bi mu bilo zadovoljstvo, zbog tih te nasilnike, kakva je bila i Danska, jer i ona je bombardovala Srbe, da kaže: "Dešava vam se, vidite".

Lider SNSD-a je podsjetio da istorija ne samo da se opet ponavlja, nego ide onako kako su zaslužili.

- Ne želim da budem ni ciničan, ni pakostan, ali Evropa ne zaslužuje nekakvu pažnju. I u tom odnosu, vaganju, ja smatram da je Tramp u pravu. To su njihovi odnosi, nisu moji - naveo je Dodik.

Dodik je rekao da je Brisel srušio poštovanje povelje UN i teritorijalnog integriteta i suvereniteta i upitao da li se možda sjećaju šta je bilo s Kosovom?

- Kako vi poštujete međunarodno pravo kada ste u BiH srušili Dejtonski sporazum? Uveli ste tog neizabranog stranca i sad glumite da mi treba da budemo s vama. I to je ta opasnost. Zato postoji ta klauzula u EU. Kaže, prvi uslov je da se poštuje i uskladi međunarodna politika. To znači, ako oni sad brane Grenland, trebalo bi i mi da ga branimo. A to znači, ako bi sutra slučajno Evropa ratovala sa Rusijom, onda bismo morali da učestvujemo na strani Evrope. Nema čak šanse da kažemo da nećemo da budemo ni na jednoj strani - rekao je Dodik.

On je konstatovao da je Evropa odavno postala prevara u kojoj su stalno govorili kako smo mi ti koji ćemo odlučivati šta hoćemo ili nećemo, a onda su smislili niz stvari na koje nas prisiljavaju da to činimo.

- A onda, prije toga, prethodni uslov je priznaj Kosovo, demontiraj Republiku Srpsku. E, zato im se sad dešava Grenland. Završiće to Tramp brzo - uvjeren je Dodik, naglašavajući da tu neće biti nikakvog sukoba i jednog jutra će samo osvanuti da je gotovo, a onda će mu se, kako kaže, pružiti prilika da i zvanično čestita Donaldu Trampu.

Vučić sav svoj život ulaže u dobrobit Srbije

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da pitanje biti ili ne biti za Srbiju u narednih 10 godina jeste pozicija Aleksandra Vučića na vlasti.

- Aleksandar Vučić je stabilizovao Srbiju u nestabilnom globalnom poretku. Nama trebaju jake ličnosti. U ovakvim neizvjesnim i turbulentnim trenucima istorije, u alternativi koja se u Srbiji nudi, apsolutno ne vidim nikog ko bi mogao da je pozicionira na pravi način.

Mislim da bi onda aždaje iz EU odmah tražile Kosovo, odmah bi tražile mnogo čega što ni nama iz Republike Srpske ne odgovara. Mi želimo Srbiju koja će zastupati naš interes", istakao je Dodik.

Lider SNSD-a je rekao za "Politiku" da sa Vučićem nema nijedno razilaženje - ni strateško, ni operativno, ni dnevno.

- Smatram da on radi u interesu Srbije iskreno i do kraja. Vučić nesumnjivo sav svoj život ulaže u dobrobit Srbije. Ja to vidim iz blizine - naglasio je Dodik.