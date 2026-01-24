Republika Srpska se osjeća jačom kada zna da je uz nju jaka Srbija, poruka je to predsjednika Vlade Srpske nakon sastanka s premijerom Srbije. Kaže Savo Minić i da nema opštine u Srpskoj u kojoj Srbija nije nešto uradila. Zajedničkih projekata će biti još.

„Razgovarali smo o projektima koji se odnose na završetak najbitnijeg infrastrukturnog projekta auto-puta Banjaluka-Beograd koji su dva predsjednika Dodik i Vučić osmislili. Dobro znamo koliko oni imaju istorijsku važnost za naš narod. Mislim da izgradnja tog auto – puta uz podršku i Republike Srbije će nam značiti mnogo u smislu, ne samo ovom istorijskom i emotivnom, nego mnogo više i u samom kapacitetu privrednom koji taj auto – put može da doprinese", kaže Savo Minić, premijer Republike Srpske.

Saradnja Vlada Srpske i Srbije će biti intenzivirana. Jača se i infrastrukturno povezivanje. Pričalo se i o rehabilitaciji pruge Višegrad - Vardište – Mokra Gora. Dva premijera su stavila parafe na zaključak kojim se usvaja Protokol o obrazovanju mješovite radne grupe za taj projekat.

„Mislim da potpisivanjem ovog sporazuma otvaramo novo polje u saradnji, ali i zapravo nastavljamo naše napore da ujedinimo naše i kulturne, i privredne, i ekonomske, infrastrukturne i druge veze koje imamo sa našim narodom sa leve obale Drine i da na ovaj način postavimo temelje jednoj kontinuiranoj, dugačkoj saradnji“, kaže Đuro Macut, premijer Srbije.

„Da napravimo da se iz Republike Srbije u Republiku Srpsku i obrnuto može na sve moguće načine, a na drugoj strani omogućiti i da, ne samo Višegrad, nego i ovaj dio Srbije koji je vezan za turističke kapacitete dobiju novu dimenziju“, kaže Savo minić, premijer Republike Srpske.

Saradnja sa Srbijom nije ni na čiju štetu, kategoričan je Minić. Ipak, nekima u BiH to smeta. Podsjetio je premijer i da postoje problemi oko dozvola u vezi s aerodromom u Trebinju. Nije to jedina opstrukcija projekata u BiH, tu su i gasovod i projekat "Buk Bijela".