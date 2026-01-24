Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio je ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrija Sibihu za otvoreno miješanje u mađarske izbore i podršku opozicionoj stranci Tisa.

"Ukrajinski ministar spoljnih poslova upravo je objavio da ukrajinska Vlada učestvuje na mađarskim izborima. Oni se kandiduju pod imenom Tisa. Ministre, budite oprezni! Izgubićete mnogo. Više nego što mislite", napisao je Sijarto na "Iksu".

Sibiha je ranije kritikovao mađarskog premijera Viktora Orbana jer ne podržava pristupanje Ukrajine EU, optuživši ga da je "izabrao pogrešnu stranu istorije".

Sijarto je juče rekao da je predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski počeo da se miješa u mađarsku predizbornu kampanju kako bi u aprilu na vlast doveo opozicionu vladu koja bi odobrila transfer mađarskog novca korumpiranom ukrajinskom režimu.