Logo
Large banner

Ekipa hitne pomoći poginula u napadu drona u Hersonskoj oblasti

Izvor:

Tanjug

24.01.2026

18:59

Komentari:

0
Екипа хитне помоћи погинула у нападу дрона у Херсонској области
Foto: Pres služba guvernera Hersonske oblasti

Tri osobe iz ekipe vozila hitne pomoći poginule su danas u napadu ukrajinskog drona u dijelu Hersonske oblasti, koja je pod kontrolom ruskih snaga, saopštio je guverner regiona Volodimir Saldo.

Prema njegovim navodima, vozilo hitne pomoći bilo je na putu ka teško bolesnom pacijentu kada je napadnuto na ulazu u grad Gola Pristan, prenose RIA Novosti.

"Svi članovi ekipe hitne pomoći koje je danas napao ukrajinski dron su poginuli", napisao je Saldo na Telegramu, nazivajući događaj "ratnim zločinom protiv čovječnosti".

Ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik rekao je da će odgovornost za napad, kako je naveo, snositi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i njegovi saradnici.

On je ukazao na to da se ovaj incident dogodio u vrijeme mirovnih pregovora u Abu Dabiju, prenosi Tan‌jug.

"Na riječima, kijevski režim teži miru, ali u stvarnosti usmjerava svoje dronove na civilno ambulantno vozilo, lišavajući teško bolesne ljude posljednje nade, a medicinske radnike života", naveo je Mirošnik.

U saopštenju se dodaje da ukrajinske snage svakodnevno granatiraju nove i pogranične regione, ciljajući civilnu infrastrukturu, dok Rusija, kako se navodi, izvodi napade precizno navođenim oružjem usmjerene isključivo na vojne ciljeve i objekte odbrambene industrije.

Podijeli:

Tagovi:

Ukrajina

vojni dron

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огњен Амиџић поново постао отац

Scena

Ognjen Amidžić ponovo postao otac

1 h

0
Упуцана још једна особа у Минеаполису, упуцали је агенти ИЦЕ

Svijet

Objavljen uznemirujući snimak: Federalni agenti ponovo upucali osobu u Minesoti

1 h

0
Зашто људи који хрчу не пробуде себе - Одговор је у начину функционисања мозга

Nauka i tehnologija

Zašto ljudi koji hrču ne probude sebe - Odgovor je u načinu funkcionisanja mozga

1 h

0
Школа, учионица

Srbija

Ministarstvo razmatra skraćivanje časova na 30 minuta

1 h

2

Više iz rubrike

Упуцана још једна особа у Минеаполису, упуцали је агенти ИЦЕ

Svijet

Objavljen uznemirujući snimak: Federalni agenti ponovo upucali osobu u Minesoti

1 h

0
Због пријетњи од америчког напада ирански врховни вођа се крије у подземном склоништу

Svijet

Zbog prijetnji od američkog napada iranski vrhovni vođa se krije u podzemnom skloništu

2 h

0
Avion

Svijet

Zbog oluje otkazano više od 900 avionskih letova

2 h

0
Напад на медицински тим још један корак Кијева ка ескалацији сукоба

Svijet

Napad na medicinski tim još jedan korak Kijeva ka eskalaciji sukoba

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Domen Prevc postao svjetski šampion u skijaškim letovima

20

10

Teška saobraćajna nesreća u BiH: Osam osoba povrijeđeno

20

03

Vrijeđao novinarku na društvenoj mreži pa uhapšen

19

43

U Prijedoru održan Svetosavski sabor pjesme s Kosova i Metohije

19

40

Protest Tompsonovih pristalica u Zagrebu: Došli pod prozor poslanika koja kritikuje ustaštvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner