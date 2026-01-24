Ekipa hitne pomoći poginula u napadu drona u Hersonskoj oblasti

Tri osobe iz ekipe vozila hitne pomoći poginule su danas u napadu ukrajinskog drona u dijelu Hersonske oblasti, koja je pod kontrolom ruskih snaga, saopštio je guverner regiona Volodimir Saldo.

Prema njegovim navodima, vozilo hitne pomoći bilo je na putu ka teško bolesnom pacijentu kada je napadnuto na ulazu u grad Gola Pristan, prenose RIA Novosti.

"Svi članovi ekipe hitne pomoći koje je danas napao ukrajinski dron su poginuli", napisao je Saldo na Telegramu, nazivajući događaj "ratnim zločinom protiv čovječnosti".

Ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik rekao je da će odgovornost za napad, kako je naveo, snositi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i njegovi saradnici.

On je ukazao na to da se ovaj incident dogodio u vrijeme mirovnih pregovora u Abu Dabiju, prenosi Tan‌jug.

"Na riječima, kijevski režim teži miru, ali u stvarnosti usmjerava svoje dronove na civilno ambulantno vozilo, lišavajući teško bolesne ljude posljednje nade, a medicinske radnike života", naveo je Mirošnik.

U saopštenju se dodaje da ukrajinske snage svakodnevno granatiraju nove i pogranične regione, ciljajući civilnu infrastrukturu, dok Rusija, kako se navodi, izvodi napade precizno navođenim oružjem usmjerene isključivo na vojne ciljeve i objekte odbrambene industrije.