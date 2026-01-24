Logo
Napad na medicinski tim još jedan korak Kijeva ka eskalaciji sukoba

Izvor:

SRNA

24.01.2026

18:07

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Kijev je napadom na medicinski tim u Hersonskoj oblasti napravio korak ka eskalaciji sukoba i još jednom pokazao svoj stav o mirnom rješenju, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Guverner Hersona Vladimir Saldo rekao je ranije da su ukrajinske snage napale medicinsko vozilo na putu do teško bolesnog pacijenta i da je cijeli tročlani medicinski tim poginuo u napadu dronom.

"Kijev je napravio korak ne samo ka eskalaciji sukoba već je još jednom pokazao svoj istinski, odnosno apsolutno neodgovoran stav o naporima za rješavanje koji se preduzimaju ovih dana i sedmica", rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Moskva je osudila ciljani napad na civile i izrazila saučešće porodicama poginulih.

64062098acb81 marija zaharova

Svijet

Varvarski zločin Kijeva dok traju pregovori: Zaharova reagovala na napad na hitnu pomoć

"Najoštrije osuđujemo namjerni ukrajinski napad na civile. Ruske istražne i agencije za sprovođenje zakona učiniće sve što je potrebno da se organizatori i počinioci ovog teškog zločina suoče sa neizbježnom i strogom kaznom", navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.

Iz Ministarstva spoljnih poslova su pozvali međunarodne organizacije da objektivno i nepristrasno procijene ovaj incident, ali i sve druge zločine.

"Ćutanje i popuštanje takvim akcijama kijevskog režima su neprihvatljivi", zaključuje se u saopštenju.

