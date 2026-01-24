Logo
Za ovakvu prevaru sigurno dosad niste čuli: Dešava se u Belgiji

Izvor:

Telegraf

24.01.2026

16:55

За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

Prevaranti u Belgiji su više od godinu dana pokušavali da iznude novac od visokih stranih vladinih zvaničnika i biznismena, koristeći vještačku inteligenciju kako bi se lažno predstavili kao članovi kraljevske porodice, uključujući kralja Filipa, saopštili su Federalno tužilaštvo i Centar za sajber bezbjednost Belgije.

Prevaranti su, pored ostalog, organizovali su video-pozive sa lažnim likom kralja Filipa, a u drugom slučaju tražili su od žrtava da sponzorišu izmišljenu svečanu večeru koju je navodno kasnije ove godine trebalo da organizuje Fondacija kralja Boduena.

U okviru tih šema, od žrtava je uvijek traženo finansiranje za navodno konkretne svrhe, pa su u jednom slučaju, prevaranti su tvrdili da je novac potreban za oslobađanje belgijskih novinara koji su navodno bili taoci u Siriji.

ILU-NOVČANIK-230925

Region

Starici (84) rekli da su joj novčanice neispravne, odnijeli joj 9.500 KM

Prevaranti su pažljivo birali mete za koje su procjenjivali da imaju veze sa kraljevskom porodicom, kako bi povećali vjerodostojnost svojih zahtjeva, prenosi Brasels tajms.

Iako većina kontaktiranih osoba nije nasela na prevaru, zabeležen je najmanje jedan slučaj u kome je izvršen novčani transfer.

Nakon kratkog zastoja početkom 2026. godine, prevaranti su nastavili aktivnosti koristeći nove scenarije.

(Telegraf)

Belgija

prevara

